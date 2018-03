Il nuovo corto Pixar “Bao” parlerà di un raviolo cinese molto particolare

Una storia molto particolare, quella del nuovo corto della Pixar che verrà presentato a giugno. Ecco tutti i dettagli della storia

S’intitola “Bao” il nuovo cortometraggio della Pixar che verrà proiettato nelle sale cinematografiche prima della visione dell’atteso film d’animazione “Gli Incredibili 2“.

Scritto e diretto da Domee Shi (che fa anche parte della squadra degli Incredibili 2), Bao è incentrato sulla storia di una madre cinese che soffre della sindrome da nido vuoto e che ottiene un’altra possibilità di maternità quando uno dei suoi ravioli prende vita. Una storia molto particolare, che parla del profondo rapporto che può unire una madre e un figlio ma che vuole dire qualcosa di ancora più importante.

Come ci viene confermato da fonti ufficiali, infatti, il cortometraggio porterà alla luce un messaggio semplice e importante, ossia che “nulla rimane per sempre piccolo e carino”.

La particolarissima storia vuole portare alla luce il rapporto altalenante che c’è tra genitori e figli, e lo fa usando un simbolo molto particolare, ossia quello del raviolo. L’ambientazione del cortometraggio è quella della comunità cinese in Canada e lo stesso titolo “Bao” fa riferimento al tipico pane al vapore della tradizione culinaria cinese.

Il nuovo corto Pixar verrà presentato per la prima volta Tribeca Film Festival di New York il 21 aprile 2018.

L’ideatrice e regista del cortometraggio, Domee Shi, ha avuto modo di lavorare già a film d’animazione come “Inside Out” e “Gli Incredibili 2”.

Non vediamo l’ora di poter vedere questo piccolo gioiello della durata di 8 minuti. Siamo sicuri che l’originalità del soggetto ci regalerà qualcosa di veramente magico.