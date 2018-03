Inghilterra-Italia: 1-1. Analisi del match e dichiarazioni post-gara di Luigi Di Biagio

L’Italia non sfigura a Wembley: contro l’Inghilterra termina 1-1

Prestazione soddisfacente da parte degli azzurri che escono indenni da Wembley, pareggiando 1-1 con i padroni di casa dell’Inghilterra. Un risultato giusto che premia l’atteggiamento dell’Italia, non apparsa nelle vesti di sparring partner. Indubbiamente il cammino resta lungo e insidioso ma dal punto di vista temperamentale nulla da eccepire ai ragazzi guidati da Luigi Di Biagio. Il punto interrogativo permane proprio sulla figura del c.t.. Con ogni probabilità, quella di ieri, è stata l’ultima partita nelle vesti di commissario tecnico della Nazionale maggiore da parte di Di Biagio, considerando che il prossimo 20 maggio, come annunciato dal sub commissario della FIGC, Alessandro Costacurta, conosceremo il nome del nuovo c.t., con in rampa di lancio uno tra Roberto Mancini e Carlo Ancelotti.

Riavvolgendo il nastro della gara, dinnanzi ad uno Wembley gremito da più di 80.000 spettatori, la prima chance degna di nota è per gli ospiti con Immobile che ruba palla a Stones, ma nel momento di concludere in porta si fa respingere il tiro dall’intervento provvidenziale del numero cinque inglese. I padroni di casa rispondono con Vardy, il quale innescato all’interno dell’area, va alla conclusione, ma il suo fendente viene respinto da Donnarumma. Italia ancora sugli scudi, sempre con Immobile, autore di un colpo di testa su cross dalla destra di Candreva, che termina la sua corsa alta sopra la traversa. L’Inghilterra pesca il vantaggio al 26’ dopo un intervento falloso di Parolo su Sterling. Lingard batte immediatamente la punizione indirizzando la sfera verso Vardy, il quale dall’interno dell’area trafigge con un tiro potente e preciso Donnarumma. La Nazionale guidata da Southgate sfiora il raddoppio con Young, il quale servito sulla sinistra da Sterling, effettua un tiro deviato sul fondo da Zappacosta.

Con il racconto passiamo alla ripresa con l’Inghilterra che si catapulta in avanti con Oxlade-Chamberlain, protagonista di una conclusione da fuori area intercettata senza patemi da un attento Donnarumma. Qualche istante più tardi ci prova Young a creare qualche grattacapo alla retroguardia avversaria ma il suo tentativo viene smorzato da Bonucci. Gli azzurri non restano a guardare e tornano a rendersi temibili con una combinazione tra Jorginho e Insigne, con il tiro in diagonale di quest’ultimo che mette i brividi a Butland. Successivamente è Insigne ad ergersi nel ruolo di protagonista, calciando una punizione che non inquadra lo specchio della porta. All’ 87’ avviene la svolta del match: Chiesa entra in area e viene contrastato fallosamente da Tarkowski. L’arbitro tedesco Aytekin corre dinnanzi al monitor posizionato a bordo campo per analizzare attentamente l’immagine attraverso l’ausilio del VAR, per poi assumere la decisione definitiva di concedere il penalty a favore dell’Italia. Dagli undici metri si presenta Insigne che estrae dal cilindro un tiro angolato su cui Butland non riesce ad intervenire. Dopo cinque minuti di recupero, la gara di Wembley termina in parità, con gli azzurri abili nel crederci sino all’ultimo, conquistando, così, un pareggio che lascia ben sperare per il viatico futuro.

Intervistato dai giornalisti, questa l’analisi a fine match espressa dal c.t. Gigi Di Biagio: “Rispetto alla gara contro l’Argentina siamo stati più continui nel corso del match, abbiamo sbagliato di meno in fase di possesso. Io ho insistito sulla voglia di giocare, di non avere paura di giocare a Wembley davanti a tanti spettatori. Sono soddisfatto così come lo ero per il secondo tempo disputato dalla squadra contro l’Argentina, poi è arrivato un risultato positivo che ci può aiutare ancora di più, ma lo sarei stato comunque anche senza il pareggio. I ragazzi hanno personalità, se non si vedono le giocate giuste a volte si dice che manca, ma dal punto di vista della personalità ci siamo. Chiesa e Insigne? Ho visto una squadra che sull’1-0 ci ha sempre creduto, che sull’1-1 ha provato a vincere la gara, che ha fatto specialmente la partita nel secondo tempo provando sempre a vincere, l’Inghilterra si è basata sulle ripartenze che ci hanno dato comunque fastidio. Quello di stasera è comunque un passo in avanti. Ultimi 90 minuti come c.t. dell’Italia? Non è questo il problema, la cosa importante è la crescita dei ragazzi”.