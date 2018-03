Mike Shinoda dei Linkin Park e i nuovi nomi del Reading & Leeds Festival 2018

I gruppi annunciati da Mike Shinoda per il Reading & Leeds Festival 2018

Il cantante e musicista dei Linkin Park, Mike Shinoda, seconda voce che ha affiancato quella del front-man Chester Bannington, scomparso lo scorso luglio 2017, ha annunciato gli ultimi nomi della lunga lista di gruppi partecipanti al grande concerto che ospiterà tantissimi artisti dal 24 al 26 agosto 2018.

Il primo show negli UK di Shinoda, annunciato di recente dopo il grande concerto realizzato in memoria di Chester Bannington, è un evento che ha portato sul palco diversi nomi del panorama musicale per lasciare l’ultimo saluto al cantante.

Il rapper, cantante e chitarrista dei Linkin Park, ha rilasciato a gennaio il suo EP dal titolo ‘Post Traumatic‘, che raccoglie l’esperienza del tornare il studio senza Chester in canzoni in ‘stile grunge‘, l’impatto che ha avuto la sua improvvisa morte, su di lui e sul gruppo formatosi nel 1996. Inoltre Shinoda sta lavorando ad un album da solista che potrebbe uscire prossimamente.

I protagonisti della locandina del Reading & Leeds Festival 2018, annunciati precedentemente, sono i Fall Out Boy, Kings Of Leon, Kendrick Lamar, Panic! At The Disco, in più i Rex Orange County, Maggie Rogers, Chase Atlantic, Death From Above (1979), Yxng Bane, Dinosaur Pile Up, The Used, Ladu Leshurr e tanti altri. Lo spettacolo include anche nomi come Harry Hill, Big Shaq, Lee Nelson e Sean Walsh.

Nuovi gruppi partecipanti al Festival:

Sono stati annunciati oggi i 23 Unofficial, Alma, A2, A-Trak, Adz and Lb, BØRNS, Black Futures, Black Peaks, Bobii Lewis, Brunswick, Bryn, Demob Happy, DJ Semtex (Reading Only), DJ Target, Easy Life, Ebenezer, Ecca Vandal, Fekky, Hak Baker, Headie One, Hex, Hippo Campus, I Don’t Know How But They Found Me, Isaac Gracie, Izzie Gibbs, Lady Bird, Last Night In Paris, Man With A Mission, Marsicans, Mason Maynard, Metz, Nines, Normandie, Otherkin, Petrol Girls, Pretty Vicious, Rae Morris, Shvpes, Skindred, Skinny Girl Diet, Sleep Token, Spector, Spring King, Steel Banglez, Sunflower Bean, Teenage Wrist, The Joy Formidable, Ten Tonnes, The Faim, The Xcerts, Touts, West Thebarton, Wyvern Lingo e Yungblud.

Una line-up completa che darà sostanza alle date nelle città ospitanti, anche se non sono mancate le polemiche per i pochi nomi di rock band tra quelle partecipanti. Ecco la locandina dell’evento: