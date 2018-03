Tinashe “Joyride”: tracklist e cover del nuovo album

Finalmente è stata resa nota la tracklist dell’album “Joyride” di Tinashe. Ecco i titoli delle tracce e la cover dell’album

Dopo una lunga attesa finalmente Tinashe è pronta a tornare con il suo nuovo album dal titolo “Joyride”. Soltanto nelle ultime ore è stata resa nota la tracklist del disco che conta ben 13 tracce e diverse collaborazioni di altri artisti: Ty Dolla Sign, French Montana, Offset, Little Dragon e Future.

L’ultimo singolo, che servirà da lancio per l’album, sarà “Me So Bad” in collaborazione con Ty Dolla Sign e French Montana, atteso per il prossimo venerdì. Fino ad ora Tinashe non è riuscita ad imporsi con nessuna vera hits, ma molte speranze sono riposte proprio in questo album. Presto potremo ascoltarlo e farci un’idea precisa.

La cover di “Joyride” di Tinashe

Ecco la cover del nuovo album di Tinashe, che cosa ne pensate?

La tracklist di “Joyride” di Tinashe

1. Keep Your Eyes On The Road (Intro)

2. Joyride

3. No Drama (feat. Offset)

4. He Don’t Want It

5. Ooh La La

6. Me So Bad (feat. Ty Dolla Sign & French Montana)

7. Ain’t Good For Ya (Interlude)

8. Stuck With Me (feat. Little Dragon)

9. Go Easy On Me (Interlude)

10. Salt

11. Faded Love (feat. Future)

12. No Contest

13. Fires and Flames