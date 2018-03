Alvaro Soler “La cintura”: video, testo e traduzione del nuovo singolo

Pubblicato oggi il nuovo singolo di Alvaro Soler dal titolo “La cintura”. Leggi il testo e guarda il video del prossimo tormentone dell’estate

In rotazione radiofonica da oggi, il nuovo singolo di Alvaro Soler “La cintura” ci fa assaporare già il sound che si sicuro ci accompagnerà per tutta l’estate 2018. Pubblicato oggi anche il video ufficiale della canzone.

Alvaro Soler torna con “La cintura” dopo i grandi successi e tormentoni “El mismo sol” e “Sofia”.

Trasuda estate in tutto e per tutto anche il video ufficiale, tra balli sulla spiaggia, mare, sole e colorate feste. La coreografia mostrata nel videoclip potrebbe suggerire anche l’arrivo di un nuovo ballo di gruppo. Insomma, Alvaro Soler è pronto a farci ballare ancora. Tutti pronti per questo anticipo di estate?

Testo de “La cintura” – Alvaro Soler

Destaca cuando anda

Va causando impresión

Cada día cuando levanta

Brilla como el sol

Su vestido de seda

Calienta mi corazón

Como en una novela

En la televisión

Me acerco a ti

Bailemos, juguemos

Acércate

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Creo que mi cintura

Choca con mi cultura

Tropiezo con la arena

Ya no me puedo controlar

Y bajando, bajando eh

Olvidando, olvidando

Que estoy bailando, bailando eh

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Voy a prender a controlar

Mi cintura, cintura

¿Por qué no bajamos a la playa?

Para así practicar

Pronto por la mañana

Y así no hay nadie más

Cuando bailo contigo

Tu cuerpo me da calor

Besito a besito

Mi fruta de la pasión

Me acerco a ti

Bailemos, juguemos

Acércate

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Y bajando, bajando eh

Olvidando, olvidando

Que estoy bailando, bailando eh

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Voy a prender a controlar

Mi cintura cintura

Ven hacia mi, ven hacia mi

Como las olas del mar

Ven hacia mi, ven hacia mi

Que ya no puedo parar

Ven hacia mi, ven hacia mi

Como las olas del mar

Ven hacia mi ya no puedo parar

Y bajando, bajando eh

Olvidando, olvidando

Que estoy bailando, bailando eh

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Voy a prender a controlar

Mi cintura cintura

Y bajando, bajando eh

Olvidando, olvidando

Que estoy bailando, bailando eh

Y así hasta el amanecer

Mi cintura, cintura

Traduzione

Si distingue quando cammini

Provoca un turbamento

Ogni giorno quando ti alzi

Splendi come il sole

Il suo vestito di seta

Scalda il mio cuore

Come in una telenovela

Mi avvicino a te

Balliamo, giochiamo

Avvicinati

Perché la mia vita

Ha bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

E non posso controllarlo

Penso alla mia vita

Scontrati con la mia cultura

Inciampo sulla sabbia

Non riesco più a controllarmi

E andando giù, giù eh

Dimenticando, dimenticando

Sto ballando, ballando eh

E così via fino all’alba

Perché la mia vita

Ho bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

Ho intenzione di avere il controllo

della mia vita, la mia vita

Perché non scendiamo in spiaggia?

Per esercitarci

Presto al mattino

E quindi non c’è nessun altro

Quando ballo con te

Il tuo corpo mi dà calore

Bacio dopo bacio

Il mio frutto della passione

Mi avvicino a te

Balliamo, giochiamo

Avvicinati

Perché la mia vita

Ho bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

E non posso controllarlo

E andando giù, giù eh

Dimenticare, dimenticare

Sto ballando, ballando eh

E così via fino all’alba

Perché la mia vita

Ho bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

Ho intenzione di prendere il controllo

La mia vita in vita

Vieni da me, vieni da me

Come le onde del mare

Vieni da me, vieni da me

Che non posso fermarmi

Vieni da me, vieni da me

Come le onde del mare

Vieni da me, non posso fermarmi

E andando giù, giù eh

Dimenticando, dimenticando

Sto ballando, ballando eh

E così via fino all’alba

Perché la mia vita

Ho bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

Ho intenzione di avere il controllo

La mia vita in vita

E andando giù, giù eh

Dimenticando, dimenticando

Sto ballando, ballando eh

E così via fino all’alba

La mia vita, la mia vita