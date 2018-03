Bad Education: Hugh Jackman in trattative per il ruolo di protagonista

L’attore Hugh Jackman potrebbe essere il protagonista del nuovo film del produttore di La La Land “Bad Education”: ecco tutte le indiscrezioni

Dopo il successo de “The Greatest Showman“, Hugh Jackson è pronto a tornare in pista con il film “Bad Education“. Nonostante la notizia non sia ancora ufficiale, pare che l’attore sia in trattative con la produzione.

La trama del film, scritto dallo sceneggiatore Mike Makowsky e prodotto da Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones (La La Land), è ancora segreta, ma probabilmente tratterà eventi realmente accaduti e ispirati agli anni del liceo dello stesso Makowsky e quindi alla sua esperienza personale.

La regia del film “Bad Education” sarà affidata a Cory Finley, già regista di “Thoroughbreds”, grande successo del Sundance Film Festival.

L’ultimo film di Jackman, “The Greatest Showman”, si è rivelato un grande successo, nonostante una buona fetta di critica in disaccordo, dopo la sua uscita alla fine dello scorso anno come il musical più imponente negli Stati Uniti e incassando addirittura più di “La La Land”. Insomma, le premesse per un altro bel film ci sono tutte, e la curiosità di conoscere man mano più dettagli sulla trama e sul ruolo di Jackman stuzzicano la fantasia di tutti i suoi fan.

Non resta che aspettare di saperne di più sulla trama e sul cast.