Mike Shinoda: ecco Crossing A Line e Nothing Makes Sense Anymore. Leggi i testi e guarda i video

Anteprima dei brani Crossing A Line e Nothing Makes Sense

Sono stati pubblicati i due brani introduttivi dell’album Post Traumatic di Mike Shinoda, cantante e musicista dei Linkin Park. Dopo aver reso pubblici in anteprima, i video di ‘Crossing A Line’ e ‘Nothing Makes Sense Anymore’, comincia il count down per la data di uscita del suo nuovo album, prevista per il 15 giugno 2018.

‘Crossing A Line’, un viaggio dentro ed oltre il dolore, afferma Mike Shinoda, che spiega la motivazione dell’intero progetto. Una testimonianza da voler condividere con gli altri, con i fan, con chi ha vissuto e sentito una perdita, così come ha dovuto affrontarla lui stesso, per Chester Bennington. Parlando di Post Traumatic, Mike continua dicendo che il suo intento è di far sentire le persone un pò meno sole, se hanno avuto situazioni simili, un dolore ed una perdita, e di sentirsi grati in caso contrario.

Shinoda ha dato appuntamento ai suoi fan per le strade di Los Angeles, momenti che ha documentato ed inserito nel video del nuovo brano.

In entrambi i video Mike è il protagonista. Canta il suo dolore, guidando per strade aride, camminando sui palazzi, in cima ad una montagna dopo un incendio. Un insieme di immagini semplici e contemplative.

I fan dei Linkin Park, dopo anni di ammirazione, continuano a sostenere e a seguire il nuovo album del co-fondatore della band. Oltre alla pubblicazione dei due nuovi brani, Shinoda ha comunicato la sua presenza al LA Festival di Los Angeles per l’evento Asian Pacific American Heritage Month, festa multi-culturale con tradizioni asiatiche e americane per le popolazioni delle isole del Pacifico, che si terrà il prossimo 12 maggio.

Cercando una risposta, una motivazione che abbia senso, costruisce questa linea di pensieri, diario di sfogo per andare avanti. Ecco qui di seguito i due brani con testo:

Video e testo di Crossing A line:

Testo di Crossing A Line:

They’ll tell you I don’t care anymore

And I hope you’ll know that’s a lie

Cause I’ve found what I have been waiting for

But to get there means crossing a line

I don’t know how to warn you / for what I’m gonna say

Cause you’re holding so tight to / what I’m taking away

I got demons inside me / so I’m faced with a choice

Either try to ignore them / or I give them a voice

And it’s keeping me up at night

Worried it’s not alright

Holding back things you don’t know

And it’s keeping me up at night

Worried it’s not alright

You’re not gonna like where this goes

And they’ll

Tell you I don’t care anymore

And I hope you’ll know that’s a lie

Cause I’ve found what I have been waiting for

But to get there means crossing a line

So I’m crossing a line

It’s not about status / we know it never was

Cause what good is the kingdom / when you’re missing the love

This is not a goodbye now / I’m not going away

No I don’t have the answers / but I do have the faith

And it’s keeping me up at night

Worried it’s not alright

Holding back things you don’t know

And it’s keeping me up at night

Worried it’s not alright

You’re not gonna like where this goes

NO

Apertura con pianoforte per continuare con forti bass per oltrepassare il limite. Un sound molto intenso con percussioni a ritmo cardiaco.

Video e testo di Nothing Makes Sense Anymore:

Testo di Nothing makes sense anymore

I used to know where the bottom was

Somewhere far under the ocean waves

Up on a ledge I was looking down

It was far enough to keep me safe

But the ground was cracked open

Threw me in the ocean

Cast me out away at sea

And the waves are still breaking

Now that I awaken

No one’s left to answer me

My inside’s out / my left is right

My upside’s down / my black is white

I hold my breath / and close my eyes

And wait for dawn but there’s no light

Nothing makes sense anymore anymore

Nothing makes sense anymore anymore

I used to sleep without waking up

In a dream I made from painted walls

I was a moment away from done

When the black spilled out across it all

And my eyes were made sober

World was turned over

Washing out the lines I’d seen

And my heart is still breaking

Now that I awaken

No one’s left to answer me

Sono un’ombra nel buio, canta Mike, e niente ha più senso, il tutto su un dolce giro di pianoforte. La paura e la tristezza provata dal cantante, hanno dato forza e creazione a questo nuovo progetto.

Attendiamo l’album completo del produttore, cantante e musicista, che con grinta e forza emotiva, tratti distintivi radicati nei Linkin Park, è partito alla grande con il suo nuovo progetto da solista.