Mirabelli rassicura i tifosi rossoneri: “Gattuso resterà al Milan”

Si avvicina a grandi passi la suggestiva sfida di campionato, in programma sabato sera, tra Juventus e Milan.

I rossoneri, nella giornata di ieri, sono tornati al lavoro a ranghi completi, con il ritorno dei vari nazionali: Donnarumma, Bonucci, Zapata, Calhanoglu, seppur abbiano svolto un semplice defaticante. Bonaventura e Cutrone, invece, non impiegati nella sfida dell’Italia contro l’Inghilterra si sono uniti con il resto del gruppo svolgendo esercizi tecnico-tattici. Quest’oggi, invece, farà rientro a Milano, Gustavo Gomez, impegnato nella trasferta transoceanica con il Paraguay.

Per quanto concerne Andrea Conti, il terzino destro alla prese con l’ennesimo infortunio al ginocchio sinistro, e stavolta trattasi di distorsione, è volato nella giornata di ieri negli Stati Uniti, in compagnia di sua madre, per sottoporsi ad una visita di controllo a Pittsburgh dal Professor Fraddie Fu, primario nel reparto di ortopedia. I tempi di recupero si aggirano sui sessanta giorni, ragion per cui l’attuale stagione può definirsi conclusa per l’ex Atalanta che a questo punto dovrà seguire un percorso di ripresa e potenziamento in vista del prossimo campionato.

I rossoneri, nel frattempo, torneranno al lavoro quest’oggi e domani, per svolgere le ultime due sedute in vista del match delicato contro la Juventus. Il “diavolo” è ben consapevole di dover affrontare una compagine in salute e imbattibile tra le proprie mura amiche, come testimoniano i numeri, ma altresì, il Milan, sembri avere tutta l’intenzione di proseguire il proprio trend positivo caratterizzato da dieci risultati utili consecutivi: otto vittorie negli ultimi nove incontri e sesto posto in classifica a quota cinquanta, a soli cinque lunghezze dall’Inter quarta, ultimo gradino utile per accedere alla prossima edizione di Champions League. E sarà, poi, proprio l’Inter, il prossimo avversario della banda di Gattuso, nella gara di recupero, in programma mercoledì 4 aprile alle ore 18:30, in un derby della Madonnina che si preannuncia combattuto e carico di significati, dall’elevata posta in palio. Il tecnico del Milan, inoltre, sabato, vorrà infrangere un tabù, ossia quello di evitare una sconfitta dopo la sosta per le Nazionali. Durante la gestione Montella, in questa stagione, sia alla terza di campionato, che all’ottava e alla tredicesima, i rossoneri hanno sempre perso, rispettivamente contro Lazio, Inter e Napoli, un motivo in più, quindi, per dare il massimo al cospetto di Dybala e compagni.

Intanto, nella serata di ieri, ospite in un evento tenutosi presso “Tenute La Montina” in Franciacorta, il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato dichiarazioni interessanti per quanto riguarda il futuro del tecnico Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Per il rinnovo di Rino non c’è nessun problema. Siamo sotto Pasqua e ci stiamo preparando per il regalo. Lo mettiamo nell’uovo. Quindi aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il prolungamento del contratto di Rino”. Per poi aggiungere: “Entro 3-4 giorni? Penso di sì. Voi magari lo conoscevate solo come giocatore ma per me sarà tra gli allenatori più importanti nei prossimi anni, quindi è giusto che il Milan se lo tenga stretto. Stiamo lavorando per aprire un ciclo con lui, è il tecnico ideale per una squadra che dovrà tornare ad essere protagonista”.