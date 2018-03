Arnold Schwarzenegger operato d’urgenza al cuore

Un grande momento di paura per l’attore Arnold Schwarzenegger che nella giornata di oggi ha subito un’operazione a cuore aperto: ecco le sue condizioni

Era stato ricoverato per un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca quando qualcosa durante l’operazione dev’essere andata storta; i medici hanno deciso di operare d’urgenza a cuore aperto l’attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, restando in sala operatoria per diverse ore.

Da alcune fonti mediche pare che al momento le condizioni dell’attore settantenne siano stabili e sotto controllo, ma non si sa ancora l’entità del problema cardiaco.

Già qualche anno fa, precisamente nel 1997, Arnold Schwarzenegger era stato operato al cuore, per sua stessa richiesta, per la sostituzione di una valvola cardiaca. All’epoca l’attore spiegò che il problema al cuore era una dovuto ad una malformazione congenita, e che nulla aveva a che vedere con l’uso di steroidi.

Schwarzenegger negli ultimi tempi è stato molto attivo contro la politica di Donald Trump soprattutto per quanto riguarda la questione dei cambiamenti climatici, argomento che l’attore californiano ha molto a cuore.