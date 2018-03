Arrow dice addio ad un personaggio storico. Scopri di chi si tratta e il perchè.

La serie The CW Arrow sta per salutare un dei suoi regular più longevi. Willa Holland, che ha interpretato Thea Queen/Speedy per sei stagioni, ha lasciato lo show. Il personaggio ha deciso di lasciare per sempre la città per raddrizzare i torti commessi da suo padre.

“Siamo molto tristi vedendo Willa andare via. E’ stata un elemento fondamentale di Arrow fin dal principio ed è una meravigliosa persona dotata di talento. Ma siamo alla nostra sesta stagione e non possiamo non sostenere la sua voglia di cercare nuove opportunità. La porta è sempre aperta per Willa se vorrà tornare.”

Pur essendo sempre una regular, nelle ultime due stagioni il ruolo di Willa Holland era stato ridotto. In questa stagione è apparsa in 10 dei 16 epiosi trasmessi finora. Nella quinta stagione Thea, sorella minore di Oliver, era presente in 14 dei 23 episodi.

L’uscita di scena dell’attrice lascia Stephen Amell (Oliver/Arrow), David Ramsey (Diggle/Spartan) e Paul Blackthorne(Detective Lance) gli unici regular presenti nella serie tv fin dal pilot.

Al momento stanno per aprirsi le trattative con le star per il rinnovo del contratto in vista di un’ipotetica settima stagione di Arrow.