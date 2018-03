Gianna Nannini “Amore Gigante” | Video ufficiale e Testo

Il video ufficiale di “Amore Gigante” di Gianna Nannini è stato presentato in anteprima da La Repubblica

Gianna Nannini torna con il video ufficiale di “Amore Gigante”, presentato in anteprima per La Repubblica. Il video è la rappresentazione visiva dell’amore per la musica e della vitalità e l’energia che questa sprigiona.

Dopo un inizio in bianco e nero, dove Gianna Nannini si muove per le stanze di un appartamento, esplodono i colori quando la cantante entra nello studio di registrazione e indossa le cuffie prima di iniziare a cantare. Tutta l’energia e la forza prorompente della voce della Nannini esplodono insieme alle immagini.

Il brano è stato scritto da Gianna Nannini insieme a Fortunato Zampaglione, con l’apporto di Isabella Santacroce per il titolo del brano.

Ecco il video mostrato in anteprima da La Repubblica.

“Amore Gigante” Gianna Nannini – testo

Amore Gigante, amore d’amore,

Figlio di un abbraccio eterno

Baluardo l’ultimo del grande bene

Amore gigante che cambia ogni cosa

Vento che accarezzi l’onda, non ti chiederò

Mai scusa

Amore gigante non promettermi niente

Parti torna resta fai che sia felice sola mentre

Amore gigante io sono la sola

Amore gigante sollevami ancora

Portami via con te

Restiamo insieme

È il destino che ci lega

Portami via con te

Per stare bene

E amami come sei

Non dirmi mai di no

Inondiamo il mondo di colori

Regaliamo giorni nuovi

Liberiamo le emozioni senza aver paura

Della diversità

Io non sono il tuo riflesso

L’ amore non ha sesso

Sorridimi e non fingere che sia normalità

Amore gigante io sono la sola

Amore gigante sollevami ancora

Portami via con te

Restiamo insieme

È la vita che ci lega

Portami via con te

Per stare bene

E amami come sei

Inondiamo il giorno di colori

E liberiamo dai rimorsi tutte le emozioni

Inondiamo il mondo di canzoni

Balleranno dei giganti

Dentro i nostri grandi cuori

Portami via con te

Restiamo insieme

È la vita che ci lega

Portami via con te

Per stare bene

E amami come sei

Amami e non volermi bene