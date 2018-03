Lutto nel calcio: all’età di 71 anni è morto Emiliano Mondonico. Riviviamo la sua carriera

Il mondo del calcio in lutto: è morto Emiliano Mondonico

Nella giornata di ieri il mondo del calcio si è risvegliato con una notizia terribile: Emiliano Mondonico, all’età di 71 anni, non ce l’ha fatta a sconfiggere quel brutto male che lo colpì sette anni fa. Dopo tante battaglie, riprese e ricadute, il “Mondo” ha alzato bandiera bianca, lasciando attoniti tutti i suoi cari e i tantissimi amici ed estimatori. Emiliano Mondonico è stato un uomo e un allenatore innovativo, controcorrente, un personaggio che non ha mai avuto nulla a che vedere con coloro che attualmente gravitano attorno al mondo del calcio. Estremamente intelligente, sagace, ironico, simpatico, sferzante nella battuta, sanguigno e passionale in campo, ha costruito la sua carriera da tecnico soprattutto in provincia dove lo ricordano con affetto a Cremona, Bergamo e Torino.

Anche fuori dal rettangolo verde ha dimostrato in più occasioni di possedere un gran cuore, portando avanti iniziative dedite al sociale, mettendo al centro il pallone come strumento per recuperare ex alcolisti ed ex tossicodipendenti, prendendo per mano coloro che erano rimasti indietro ed abbandonati in questa società spesso cinica che non attende. Mondonico era sempre disponibile a mettere al servizio le sue qualità verso i più giovani, i bambini, insegnando loro non solo l’arte di giocare a calcio, quanto piuttosto quella del fair play, del rispetto verso l’avversario, della solidarietà. Nella sua Rivolta d’Adda lo ricordano con affetto: i suoi concittadini parlano di un uomo umile, onesto, costantemente propenso ad aiutare gli altri e la sua genuinità l’abbiamo potuta ammirare anche in tv quando era ospite in trasmissioni sportive e parlava di calcio con passione, attraverso gli occhi che brillavano per l’emozione che riservava a questo sport che tanto gli diede ma che a volte gli ha voltato le spalle.

Il “Mondo” da calciatore nacque nella Cremonese, per poi compiere il tanto atteso salto di qualità indossando la maglia del Torino, quel numero “7” che apparteneva a Meroni, scomparso improvvisamente a causa di un incidente. Sotto l’ombra della Mole, però, non esplose definitivamente e dopo un breve girovagare tra le fila di Monza e Atalanta, è di nuovo con la Cremonese che scrisse le sue pagine migliori, collezionando dal 1972 al 1979 centosettantotto presenze impreziosite da ben sessantanove gol. Dismessi gli abiti da calciatore, Mondonico iniziò ad allenare partendo proprio dalle giovanili della Cremonese , per poi passare in prima squadra conquistando la promozione in A dopo cinquantaquattro anni d’attesa, nella stagione 1983/1984. Nel 1987 si trasferì all’Atalanta, dove conquistò la promozione in A e soprattutto condusse gli orobici in semifinale di Coppa delle Coppe, in una cavalcata memorabile e storica che si infranse nel doppio confronto contro il Malines.

Nel 1990 il passaggio al Torino e nella stagione 1991/1992 con i granata conquistò la finale di Coppa Uefa persa contro l’Ajax. Di quel confronto resterà impressa nella mente di tutti la sfida disputata ad Amsterdam, quando il “Mondo” in disaccordo con una decisione presa dall’arbitro, sollevò al cielo una sedia in segno di protesta. Nel 1993, invece, trionfò in Coppa Italia, superando nell’atto finale la Roma. A seguire il ritorno a Bergamo, dove trionfò nel 1995 riportando i nerazzurri in massima serie e nel 1998 di nuovo a Torino, in cui riportò i granata in A. Mondonico, poi, si trasferì nel Mezzogiorno per guidare Napoli e Cosenza. Nel 2003/2004 il tecnico di Rivolta d’Adda riportò la Fiorentina, sua squadra del cuore, in serie A, centrando la sua quinta promozione in carriera, ed infine Albinoleffe, Cremonese e l’ultima apparizione in A con il Novara nella stagione 2011/2012.

Proprio quando era alla guida dell’Albinoleffe, venne a conoscenza di quella brutta malattia, di quel cancro all’addome che diede il “la” ad una nuova sfida, di sicuro la più importante nella sua vita. Sono stati sette anni intensi, caratterizzati da alti e bassi. Mondonico si fece testimonial per la ricerca, non arrendendosi mai, anche quando le forze gradualmente scemavano. Ieri, 29 marzo, è arrivato imperterrito il triplice fischio finale, ma gli insegnamenti di quest’uomo dagli alti principi morali non svaniranno mai, come testimoniato dal continuo susseguirsi di persone appartenenti al mondo dello sport e non che hanno voluto tributargli l’ultimo saluto. Il rito funebre si terrà domani, alle ore 10, presso la Chiesa di Rivolta d’Adda dove saranno in tanti a dedicargli un applauso, l’ennesimo, ad un personaggio esempio di grinta e passione.