Patti Smith: annunciato il nuovo concerto-documentario Horses: Patti Smith and her Band, diretto da Steven Sebring

Horses: Patti Smith and her Band è il titolo

Nel 2015, Patti Smith e la sua band si imbarcarono in un gigantesco tour per celebrare il 40° anniversario dell’album di debutto della cantautrice, Horses. Oggi è stato annunciato l’arrivo di un nuovo documentario che catturerà il concerto finale di quella tournée celebrativa. Intitolato Horses: Patti Smith and her Band, il film è stato diretto da Steven Sebring e prodotto da Jimmy Iovine, e sarà presentato in anteprima internazion

ale al prossimo Tribeca Film Festival, il 23 aprile 2018.

La Smith è attesa nuovamente in Italia il prossimo 10 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nel frattempo, la Smith si sta preparando per supportare Nick Cave e The Bad Seeds durante il loro tour soprattutto al festival di Londra, il All Points East Festival; che si terrà dal 25 di Maggio al 27 Maggio 2018.

Al Festival quest’anno saranno presenti gruppi come: LCD Soundsystem, The xx e Bjork che hanno già annunciato la loro presenza durante il fine settimana del festival All Points East (con artisti del calibro di John Misty, Beck, Yeah Yeah Yeahs, Lorde, Sampha, Lykke Li e molti altri)

L’All Point Festival avrà anche tre spin off postumi denominati APE Presents.

A oggi è stato svelato il primo dei tre appuntamenti che si terrà il 2 giugno sempre a Victoria Park e che vedrà protagonisti assoluti gli americani The National con quello che sarà il concerto più grande della loro carriera, Cave si unirà ai The National nel dirigere “APE Presents”, e si esibirà la notte per chiudere l’evento dei 10 giorni al Victoria Park.

Al Festival del Regno Unito non ci sarà solo quest’esclusiva di Cave, ma l’esclusiva più grande sarà lo spettacolo di domenica 3 giugno 2018 che lo vedrà esibirsi con Patti Smith.

La Smith continuerà il suoi tour e si unirà con Nick Cave e The Bad Seeds al Royal Hospital Kilmainham a Dublino il 6 giugno 2018. Tante novità per l’estate 2018.

In questo concerto-documentario ci sarà anche il bellissimo tributo che l’anno scorso, Patti Smith ha voluto omaggiare al famoso drammaturgo e attore Sam Shepard, la cui morte è stata annunciata il 31 luglio.

Shepard è morto a casa nel Kentucky in seguito a complicazioni relative alla SLA (la malattia di Lou Gehrig), ha detto la sua famiglia in una nota.

In un pezzo di testo, intitolato “My Buddy” e pubblicato su The New Yorker, Smith ricorda una lunga amicizia con Shepard.