Riki – Tremo (Dolce Vita 2018): Testo, significato e audio della nuova versione del singolo

Da oggi in rotazione radiofonica la nuova versione di Tremo di Riki, denominata “Dolce Vita 2018”. Ecco il testo e il significato

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, torna in rotazione radiofonica oggi 30 marzo con una nuova versione del singolo “Tremo”. La canzone, tratta dall’album di esordio “Mania“, è stata arrangiata in modo diverso dal premio Oscar Simon Hale e ha così preso nuova vita. Pare che la nuova versione della canzone sia piaciuta tantissimo ai fan di Riki e che quindi è già molto amata.

La nuova versione di “Tremo”

La nuova versione di “Tremo”, Dolce Vita 2018, a differenza della canzone originale è molto più profonda ed introspettiva ed è stata scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana.

La composizione è stata arricchita, come ha spiegato lo stesso Riki nella giornata di ieri, da una sezione di archi molto suggestiva:

La versione 2018 è arricchita da una sezione d’archi registrata a Londra, arrangiata e diretta da Simon Hale. Hale, già arrangiatore per Oasis, Bjork, Jamiroquai, ha vinto il premio Oscar 2016 per la colonna sonora del film di James Bond “Writing’s on the wall,” cantata da Sam Smith

Ben presto la canzone vedrà pubblicato anche un video ufficiale che sarà disponibile sui canali ufficiali del cantante.

Il significato di “Tremo” viene espresso ancora di più da questo nuovo toccante arrangiamento. “Tremo” parla sostanzialmente di una mancanza, quello che nel testo viene descritto come “un vuoto in pancia/ come aerei e temporali in mille viaggi“; una mancanza che non trova consolazione in un’amicizia imperfetta e incompleta. Un testo delicato ma profondo, che in questa nuova versione vi farà emozionare ancora di più.

“Tremo” Riki – Testo

Come stai io sono in stanza

Sto scrivendo a degli amici per distrarmi

è che mi sento un vuoto in pancia

Come aerei e temporali in mille viaggi

Essere tuo amico non mi cambia niente

Dicono di aver pazienza e darti tempo

Mi sveglio e mi domando se va tutto bene

Si va tutto bene

Ma dopo mi ricordo e poi non mi addormento

E intanto tremo, tremo

Tanto c’è chi non ci crede

E quando cedo, cedo

Faccio finta che stia bene

E quando parlerò di te

E so che perdo tempo inutile

Perchè poi tremo e tremo

Chiudo gli occhi e sogno e allora tu ci sei

E qui vicino adesso sei

Altro impegno altro albergo

Altra corsa per rincorrerci per sempre

Più cuscini sul mio letto

Non ho sonno e tutto questo non mi serve

Quante cose perse che potremmo fare

Ora ti accontenti ma non sei contenta

Non ho fame e mangio per non starci male

Un po’ meno male

E meno male adesso che la luce è spensa

E intanto tremo, tremo

Tanto c’è chi non ci crede

E quando cedo, cedo

Faccio finta che stia bene

E quando parlerò di te

E so che perdo tempo inutile

Perchè poi tremo e tremo

Chiudo gli occhi e sogno e allora tu ci sei

E qui vicino adesso sei