Sam Smith insieme a Logic per una nuova versione di “Pray” – Ascoltala

Sam Smith ha rilasciato una nuova versione della sua traccia ‘Pray’ insieme a Logic.

La canzone stessa è tratta dal secondo album di Smith, “The Thrill of It All“, uscito a novembre.

Smith ha collaborato con il rapper del Maryland Logic per la nuova versione di “Pray”, che segue l’uscita di “Too Good At Goodbyes” e “One Last Song” come singoli dell’ultimo LP del cantante.

La versione con Logic di “Pray” è ora disponibile e può essere trasmessa in streaming qui sotto tramite YouTube:

Parlando della pubblicazione del singolo, Smith ha scritto su Twitter: