Serie B trentatreesima giornata: pollice sù per Empoli, Frosinone e Palermo

Serie B: Empoli, Frosinone e Palermo non “steccano”

La trentatreesima giornata di serie B non regala sorprese: in cima alla classifica sorridono Empoli, Frosinone e Palermo, vittoriose rispettivamente contro Salernitana, Venezia ed Entella, mentre il Parma espugna il “Partenio-Lombardi” di Avellino. Il Cittadella inciampa in casa contro lo Spezia. Nei bassi fondi, continua il momento no del Pescara, sconfitto a Brescia.

L’Empoli prosegue la sua marcia inarrestabile in vetta superando per 2-0 la Salernitana. Il match si sblocca nella ripresa, quando al 78’, il neo entrato Rodriguez, di testa, spedisce in rete un assist di Pasqual. Il raddoppio giunge al 96’ quando Caputo, a tu per tu con Radunovic, appoggia per l’attaccante spagnolo che sigla la sua doppietta. Il Frosinone, in casa, liquida il Venezia con il punteggio di 2-1. Ad aprire le danze, però, sono i lagunari con un maldestro autogol di Ariaudo. Nella ripresa i ciociari fanno quadrato e al 53’ acciuffano il pari con una rete a giro, da cineteca, di Maiello. Il gol del sorpasso avviene al 61’ quando su cross dalla bandierina di Maiello, è Citro ad intervenire di tacco, spedendo la sfera alle spalle di Vicario. Colpo esterno del Palermo, che seppur senza brillare, ha la meglio sui padroni di casa dell’Entella per 1-2. La rete che spezza l’equilibrio la firma, al 17’, La Gumina, abile nel capitalizzare al meglio un assist in profondità di Coronado. Al 74’ un’autorete di De Santis permette ai rosanero di prendere il largo. Inutile il gol della bandiera dei padroni di casa firmato da Gatto all’ 80’.

Al “Tombolato” è Gilardino-show: lo Spezia supera il Cittadella per 1-2 grazie ad una doppietta del campione del mondo 2006. Gila timbra il cartellino prima al 40’, con un colpo di nuca su assist dalla bandierina di Lopez, ed infine con uno splendido tiro dal volo, dall’interno dell’area, su spiovente di Marilungo. Nel mezzo la rete dei veneti griffata da Arrighini al 44’. Successo interno del Carpi che mette ko la Ternana, sempre più fanalino di coda, per 2-1. Il gol che sposta l’ago della bilancia dalla parte degli emiliani porta la firma di Melchiorri, al 12’, impeccabile nell’irrompere al volo su cross di Garritano. Il pareggio degli umbri è griffato da Montalto, al 38’, su calcio di punizione dal limite. La rete del definitivo sorpasso è realizzata da Concas, al 68’, infallibile all’interno dell’area, su suggerimento di Pasciuti. Note positive anche per il Foggia che allo “Zaccheria” non lascia scampo alla Pro Vercelli: 2-1 per i “satanelli” che però sono costretti a rincorrere dopo il provvisorio vantaggio dei piemontesi con Reginaldo, all’8’. I pugliesi non si scoraggiano e al 22’ acciuffano il pari con una rete d’antologia di Deli, su passaggio di Kragl. Il tedesco è uomo-assist anche in occasione del raddoppio siglato da Martinelli, al 27’, di testa su assist da calcio d’angolo.

Ad Avellino, il Parma espugna il “Partenio-Lombardi” per 1-2. Il match si indirizza dalla parte dei ducali già dopo appena sette minuti: al 4’Gagliolo, di testa, capitalizza al meglio un assist dalla bandierina di Dezi, mentre al 7’Barillà servito da Baraye, non fallisce il comodo appuntamento con il gol. La rete degli irpini, invece, porta la firma di Asencio, al 33’. Al “Rigamonti”, il Brescia liquida un Pescara sempre più in crisi di gioco e risultati con il punteggio di 2-1. A passare in vantaggio, però, sono gli abruzzesi al 24’ con Coulibaly, impeccabile nello spedire in fondo al sacco un assist di Bunino su errato disimpegno difensivo degli avversari. Le “rondinelle” si svegliano e al 31’ pareggiano con Torregrossa. La rete del sorpasso è siglata, invece, dall’”airone” Caracciolo, al 67’, di testa, su cross dalla bandierina di Felipe Curcio. Mercoledì sera, invece, al “Del Duca” di Ascoli, i padroni di casa marchigiani si sono imposti per 1-0 nei confronti del Bari. Il gol vittoria porta la firma di Buzzegoli, al 3’, autore di un tiro da fuori area imparabile per Micai. Chiudono il quadro della trentatreesima giornata le sfide di quest’oggi tra Novara-Cesena in programma alle ore 19 e Perugia-Cremonese con fischio d’inizio alle 21.

In attesa di tali sfide, la classifica vede in testa l’Empoli a quota sessantatre, segue il Frosinone a cinquantotto. Il Palermo consolida il terzo posto con cinquantasette punti all’attivo, sale il Parma a cinquanta a pari punti con Bari e Cittadella. In zona playoff anche Venezia e Perugia. Spostando lo sguardo verso le zone basse, il fanalino di coda è la Ternana con soli ventisette punti all’attivo, dietro ad Ascoli e Pro Vercelli. Al momento disputerebbero i playout Virtus Entella e Cesena. Nella classifica marcatori, invece, al primo posto c’è Caputo con ventuno reti, davanti a Donnarumma con diciotto e Montalto con sedici. Di Carmine è a quindici reti all’attivo, mentre a quota tredici gol sono appaiati Ciofani, Galano e Mazzeo.