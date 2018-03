Sfera Ebbasta – Tran Tran (Testo della canzone)

Tran Tran è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta, disponibile dal 9 giugno 2018 in streaming su tutte le piattaforme digitali. Tran Tran segue la pubblicazione di “Dexter”, il brano con cui Sfera ha aperto il 2017 e che ha già realizzato in due mesi più di sei milioni di visualizzazioni sulla rete.

Il brano è stato scritto e composto da Sfera e Charlie Charles.

“Non ho mai chiesto niente a nessuno, mai nessuno, no lo giuro, mai nessuno dentro questo tran tran.”

Testo di Tran Tran di Sfera Ebbasta

[Verso 1] La S, la F, la E, la R, la A

Non far finta di niente

Hai sentito parlarne nella tua città (Ehi)

Non mi frego di niente

Non c’entro col rap, no

Con quello e con l’altro

No scusa, no hablo tu lingua

Ma sicuro piace a tua figlia

Sicuro è da un po’ che sta in fissa col trap

Collane ghiacciate, c’ho il cuore a metà

Già alla mia età

Non puoi parlare dei miei contenuti, fra’, non hai l’età

Che barba, che noia, che cantilena

Lo so, ti hanno detto non canto bene

Però ti ho già detto: “Non me ne frega”

Trovati un lavoro e dai una mano in casa

Piuttosto che chiedere i soldi a tua mamma

No, tu non hai mai visto il tuo frigo vuoto

Per questo non pensi a riempirti la pancia

Dei brutti pensieri riempivo la stanza

Poi con gli sforzi di una vita intera

Giro l’Italia riempiendo i locali

Mentre questi a casa parlano di Sfera

[Intro] Woo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhNon ho mai chiesto… [Ritornello] Chiedono “Come stai-ai-ai-ai-ai?”Chiedono “Come va?”, “Come va?”, “Come va?”Ma noi non cambiamo mai no, mai no, maiQua è sempre il solito tran tran[Ritornello] Non ho mai chiesto niente a nessunoMai a nessunoNo, lo giuroMai a nessunoDentro questo tran tran fra, colpo grossoTu invece sei sopra a un tapis roulantCorri sul postoQuindi corri, corri, corri, corri, corriParla meno, pensa a farne molti, moltiQuattro in mate ora faccio conti, contiApro conti, fra’, divento un conte, conteWoo-ohh-ohhhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhEhi [Verso 2] Ho fatto quel salto nel vuotoHo alzato la coppa sul podioHo fatto il mio primo discoIl mio primo disco d’oroParole d’odioGente si riempe la bocca con pocoSogni in salotto coi piedi in ammolloPenso di te solo che sei un accolloMinchia, che accolloWooNon ti seguo su Insta, noMi ami mo che mi vedi su una rivistaMando baci alle fansNon mi metto le VansUhhHo scritto sull’iPhone un pezzo che fa: [Ritornello] Non ho mai chiesto niente a nessunoMai a nessunoNo, lo giuroMai a nessunoDentro questo tran tran, fra’Colpo grossoTu invece sei sopra a un tapis roulantCorri sul postoQuindi corri, corri, corri, corri, corriParla meno, pensa a farne molti, moltiQuattro in mate ma ora faccio i conti, contiApro conti, fra’, divento un conte, conteWoo-ohh-ohhhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhWoo-oh-oh-ohhEhi