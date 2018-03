Stephen King e il nuovo adattamento di Tommiknockers

Remake per Tommiknockers

Il produttore di Aquaman James Wan, e il produttore di It, sono a lavoro per l’adattamento di uno dei best-seller di Stephen King: Tommiknockers – Le creature del buio. Altra creazione della mente del King da aggiungere alla lista, sempre più lunga, delle versioni cinematografiche.

Un romanzo dopo l’altro, vediamo su schermo ciò che la penna di Stephen King ha elaborato negli anni ’80. Negli ultimi anni sono stati prodotte le rivisitazioni di It, con il terrificante pagliaccio Pennywise, The Dark Tower e Gerald’s Game, proposto su Netflix qualche mese fa.

James Wan, e la sua vena horror, sceglie di dar vita al romanzo del 1987, Tommiknockers – Le creature del buio. Secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, il produttore della saga di The Conjuring farà squadra con Roy Lee, produttore di It, The Grudge e The Ring.

Non è la prima volta che le Creature del buio escono fuori dalle pagine del romanzo. Negli anni ’90 è stata prodotta una miniserie televisiva di Tommyknockers, suddivisa in due episodi.

La storia è stata definita come un racconto allegorico sulla dipendenza, e si baserà fondamentalmente su temi quali la guerra nucleare, l’isteria di massa e l’evoluzione tecnologica. Si parlerà anche di potere e l’importanza dell’amore e della gratitudine per la redenzione.

Trama dell’adattamento

La storia si sviluppa in una città del Maine, in cui accadono stranezze dopo una misteriosa e pericolosa perdita di gas che influenza tutti. Il gas, dalla sua origine sinistra, comincia a trasformare gli abitanti della città. Solo uno di questi riesce a salvarsi dalla diabolica influenza perché immune. Il personaggio non acquisisce la dipendenza a causa della placca metallica inserita nel suo cranio in seguito ad un incidente.

Trama del romanzo di Stephen King

La penna del King racconta che Roberta ‘Bobby’ Anderson inciampa in un oggetto metallico nel giardino della sua tenuta. Incuriosita dall’oggetto, torna più volte sul posto per cercare di recuperarlo dissotterrandolo. Durante quei tentativi, lei ed il suo cane cominciano a sentirsi connessi all’oggetto, provando quasi dei benefici derivanti dalla sua presenza. Jim Gardner, poeta in fase di alcolismo e mancanza d’ispirazione, amante di Bobby, è l’unico immune al potere dell’oggetto.

Sarà un terrificante e nuovo modo di interpretare la storia originaria del romanzo. Con l’occhio di Wan e Lee, la suspense è assicurata.