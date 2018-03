Tinashe anticipa l’estate 2018 con Me So Bad. Guarda il video.

Tinashe rilascia la canzone dal ritmo estivo Me So Bad

Tinashe ha rilasciato oggi il suo nuovo singolo estratto da Joyride dal titolo Me So Bad, una canzone con Ty Dolla $ign e French Montana. Me So Bad è trapelato all’inizio della settimana ma Tinashe ha rifiutato di anticipare la data di uscita della canzone. Quindi abbiamo deciso di aspettare fino ad oggi e Tinashe ci ha addirittura ricompensato con il video musicale ufficiale per il brano, che potete vedere qui sopra.

L’album Joyride di Tinashe uscirà il 13 aprile. Quindi, se ami questa nuova canzone, ti preghiamo di procurarti una copia dell’album quando debutterà negli store digitali. Dobbiamo aiutare a convincere la RCA – l’etichetta – che Tinashe è un’artista meritevole di supporto e protezione. Se Joyride fallirà, è ovvio che la RCA licenzierà Tinashe.

Me So Bad è brano molto orecchiabile. Potrebbe essere davvero il successo che stavamo aspettando da Tinashe. Che ne pensate a riguardo? In questo articolo trovi il testo del brano con la traduzione in italiano.