L’Inter affronta il Verona per proseguire la marcia Champions

Turno casalingo per i nerazzurri, che alle ore 15 scenderanno in campo per affrontare l’Hellas Verona, match valevole per la trentesima giornata di serie A.

Settimana tribolata per il club di Corso Vittorio Emanuele caratterizzata dalla risoluzione del contratto di Walter Sabatini dal ruolo di direttore tecnico delle squadre Suning. Nonostante tale situazione societaria, la banda di Spalletti è molto concentrata al fine di proseguire brillantemente la propria marcia, affinché giunga a fine stagione la qualificazione per la prossima edizione di Champions League. L’Inter, al momento, è quarta in classifica a quota cinquantacinque. I nerazzurri sono reduci da tre risultati utili consecutivi e non perdono tra le proprie mura amiche dallo scorso 16 dicembre, in occasione dell’1-3 inflitto dall’Udinese.

Dall’altra parte, l’Hellas Verona proverà a riscattare il mortifero 0-5 subito al “Bentegodi” due settimane fa ad opera dell’Atalanta. I gialloblù non vincono in trasferta dal 28 gennaio scorso, dall’1-4 rifilato alla Fiorentina e in classifica occupano il penultimo gradino a quota ventidue, a tre lunghezze dalla zona salvezza. Nel frattempo, nella giornata di ieri, i due allenatori, Spalletti e Pecchia, hanno rilasciato interessanti dichiarazioni della vigilia.

Questo un estratto della parole pronunciate dal tecnico nerazzurro: “Io devo riuscire a far dare il massimo ai miei giocatori, e attraverso il loro massimo, raggiungere la posizione più importante che ci possa essere. Questa squadra ha fatto vedere di avere delle potenzialità a disposizione, c’è però da chiedersi se stiamo raccogliendo abbastanza: non so come andrà a finire, ma secondo me ci sono ancora possibilità di crescita. All’Inter c’è la possibilità di raggiungere un obiettivo importantissimo ed è per questo che anche domani ci saranno sessantamila persone allo stadio, da parte nostra il desiderio di farli contenti deve essere fortissimo. Gli anni passano per non ripassare più, come i campionati. Se non dovessimo centrare il quarto posto ci porteremmo dietro il dispiacere per sempre”.

Per quanto concerne la sponda scaligera, queste le affermazioni pronunciate dal tecnico Fabio Pecchia: “Non guardo i numeri, penso agli uomini, a una squadra che può creare pericoli. Penso a Matos, che non ha fatto gol ma ha creato pericoli, lo stesso Bruno Petkovic non ha trovato la via del gol ma io credo che possano essere pericolosi, specialmente in partite come questa dove abbiamo poco da perdere. Non so bene chi giocherà, Calvano ha avuto qualche problemino e non so se riuscirà ad iniziare il match: lo stesso discorso vale anche per Vukovic. Dobbiamo preoccuparci di Icardi, focalizzarci su di lui quando è in area di rigore, all’andata l’abbiamo fatto bene. Però l’Inter non è solo lui, ha un peso importante nel gruppo, però parliamo di una squadra fatta di giocatori talmente forti che non ci possiamo limitare a fermare Icardi. Dobbiamo tenerli tutti sotto osservazione, con la voglia di creare qualche grattacapo.”

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni che scenderanno in campo, Spalletti appare intenzionato a varare il 4-2-3-1 con Handanovic in porta, Skriniar e Miranda coppia centrale di difesa, Cancelo a destra, D’Ambrosio a sinistra. La mediana sarà presidiata da Gagliardini e Brozovic, mentre sulla trequarti Candreva, Rafinha e Perisic agiranno alle spalle della punta centrale Icardi. Pecchia dovrebbe rispondere, invece, affidandosi al 4-4-2: Nicolas tra i pali, Ferrari e Fares esterni di difesa, Caracciolo e Vukovic duo centrale. La mediana sarà occupata da Buchel e Valoti, mentre lungo le fasce ci saranno Romulo e Verde. Il tandem d’attacco sarà formato da Petkovic e Matos. Come previsto dalla Lega Calcio, verrà osservato un minuto di raccoglimento, prima del fischio d’inizio, in memoria di Emiliano Mondonico, scomparso lo scorso 29 marzo, mentre l’arbitro che dirigerà il match è il signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze. Nota curiosa della sfida: l’Hellas Verona, nella sua storia, non ha mai vinto a San Siro contro l’Inter, tabù che verrà sfatato quest’oggi? Vedremo.