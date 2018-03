The Weeknd dedica una canzone a Selena Gomez?

Ma quando si tratta di “Call Out My Name”, potrebbe essere corretto presumere che l’ex del rapper fosse stata da ispirazione.

“Ci siamo trovati / ti ho aiutato a uscire da un posto rotto / mi hai dato conforto / ma innamorarmi di te è stato un mio errore”.

Nel frattempo, il verso 2 sembra fare riferimento al trapianto di reni di Selena, e implica che The Weeknd avrebbe quasi donato per lei.

“Ho detto che non provavo nulla, ma ho mentito / ho quasi tagliato un pezzo di me per la tua vita”.

WHEN HE SAID “I ALMOST CUT A PIECE OF MYSELF FOR YOUR LIFE” DOES THAT MEAN HE WOULD HAVE GIVEN HER HIS KIDNEY

— Sarah (@yagrlsar) March 30, 2018