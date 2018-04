La Fiorentina si proietta in zona Europa dopo aver superato il Crotone per 2-0

Prosegue inarrestabile il magic-moment in casa viola.

La Fiorentina supera brillantemente il Crotone con un ineccepibile 2-0, proiettandosi con convinzione verso le zone europee di classifica. La banda guidata da Stefano Pioli è ottava, a quota quarantaquattro, distante sei lunghezze dal Milan sesto. I gigliati con il successo ottenuto ai danni dei pitagorici, hanno inanellato il quinto risultato utile consecutivo, centrando, altresì, la quarta vittoria di fila, la terza consecutiva tra le proprie mura amiche.

Il Crotone, invece, resta invischiato in piena bagarre per non retrocedere. Gli “squali” sono terzultimi con ventiquattro punti all’attivo, a due lunghezze dalla Spal diciassettesima e virtualmente salva. La sfida del “Franchi” ha evidenziato la grinta e la veemenza della compagine viola, intenzionata a ben figurare in questo rush finale, mentre i calabresi sono apparsi vulnerabili in difesa e inefficaci in attacco, inciampando, così, per la quarta volta nelle ultime cinque uscite. L’ultima vittoria lontano dallo “Scida” risale addirittura alla ventunesima giornata in occasione dello 0-3 inflitto all’Hellas Verona, da lì in avanti un pareggio e due sconfitte.

Riavvolgendo il nastro della gara, il match si apre con il commovente minuto di raccoglimento in memoria di Emiliano Mondonico, ex tecnico della Viola, scomparso lo scorso 29 marzo. La prima emozione degna di nota giunge al 3’ quando Veretout effettua un tiro dal limite dell’area respinto da Cordaz, il quale non può nulla dinnanzi al tap-in vincente effettuato da Simeone. Per il “cholito” si tratta dell’ottavo gol in questo campionato. Il Crotone stenta a reagire, mentre i toscani sono in pieno controllo della sfida, pigiando costantemente il piede sull’acceleratore. Nella ripresa, al 57’, la banda di Zenga resta in inferiorità numerica a causa di un intervento falloso con il braccio di Capuano nei confronti di Chiesa. L’ex difensore del Cagliari, già ammonito, vede sventolarsi il secondo giallo, abbandonando così il rettangolo verde. Con gli ospiti in dieci, per i viola è un gioco da ragazzi affossare l’avversario.

A sferrare il colpo del definitivo ko ci prova Federico Chiesa, il quale servito in area da Saponara, irrompe sul primo palo, spedendo la sfera di poco a lato, mentre al 62’ la combinazione tra i due calciatori ha ben altra fortuna: Saponara effettua uno scambio con Chiesa, con quest’ultimo che entra all’interno dell’area di rigore e a tu per tu con Cordaz non gli lascia scampo. Per il talento gigliata ecco arrivare il sesto centro in campionato. Il resto della gara non regalerà particolari emozioni, con la Fiorentina ormai al sicuro e il Crotone che prova ad accorciare le distanze con Trotta, il quale servito in profondità giunge a tu per tu con Sportiello ma il suo tiro indirizzato in porta viene murato abilmente dall’estremo difensore viola. Termina così la sfida del “Franchi” con un successo prezioso per i padroni di casa ,che alimenta le possibilità di acciuffare l’ultimo posto utile per la prossima edizione di Europa League. Per i calabresi, invece, occorrerà voltare pagina immediatamente, con lo scopo di fornire prestazioni ben più pungenti e di personalità onde evitare di essere risucchiati nella corsa salvezza.

Intervistato dai giornalisti, queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Viola, Stefano Pioli: “Siamo riusciti a creare un grande spirito di gruppo. Giochiamo per dare il massimo in ogni partita. Questa è la nostra più grande dote. Simeone? Sono contento che sia tornato al gol, gli mancava ed era sconfortato, ma ha sempre lavorato al massimo e alla fine l’ha trovato. La partita non era affatto facile, ma ci siamo disposti bene in campo e abbiamo portato a casa la vittoria. Europa League? Ci sono squadre più attrezzate per questo obiettivo, ma noi non molleremo fintantoché la matematica ce lo consente. La prossima sfida contro l’Udinese sarà molto dura, non stanno vivendo un grande periodo, ma è in quelle occasioni che si tirano fuori energie supplementari”.

Per quanto concerne i rossoblù, a parlare è Walter Zenga: “Siamo entrati in campo con il piede sbagliato e siamo immediatamente passati in svantaggio. Dopo aver subito il gol abbiamo preso in mano il pallino del gioco, creato come ad esempio con Benali, ma in attacco siamo leggeri e facciamo fatica a trovare il gol, non concretizziamo la grande mole di gioco che produciamo. Nei primi dieci minuti non siamo scesi in campo con il giusto agonismo, quello che voglio sempre vedere nella mia squadra, poi però non abbiamo mollato”.