Inter-Hellas Verona: 3-0. L’Inter non effettua sconti e veleggia dritta in zona Champions

L’Inter combatte ed è sempre più agguerrita.

I nerazzurri annichiliscono l’Hellas Verona con un perentorio 3-0 grazie ad una doppietta di Mauro Icardi, intervallata dalla rete siglata da Perisic. Per la compagine scaligera vi è stato ben poco da fare al fine di arginare le spiccate motivazioni e l’onda d’urto messa in atto dalla formazione di casa. Dinnanzi ad un San Siro che ha ospitato 60.000 spettatori, la banda guidata da Luciano Spalletti conquista tre punti fondamentali che li proietta a quota cinquantotto, al quarto posto, inanellando, altresì, il quarto risultato utile consecutivo, frutto di un pareggio e tre vittorie. Nelle ultime quattro gare disputate lo score parla di dieci gol realizzati e nessuno subito, con la difesa nerazzurra che non viene perforata dallo scorso 17 febbraio, in occasione dell’ultimo ko subito, ad opera del Genoa per 2-0.

I veneti, invece, restano inchiodati al penultimo gradino con ventidue punti all’attivo. La distanza dalla Spal diciassettesima e virtualmente salva è di quattro lunghezze ma ciò che preoccupa maggiormente mister Pecchia è l’andamento delle ultime giornate: l’Hellas è reduce da due ko di fila, in cui ha subito ben otto reti, segnandone nessuna. Un trend che va immediatamente invertito a partire già dalla gara di mercoledì 4 aprile contro il Benevento, sfida che metterà in palio punti preziosi per la corsa salvezza.

Dopo la premiazione di Icardi per aver raggiunto e superato quota 100 reti con la maglia dell’Inter e il minuto di raccoglimento dedicato a Emiliano Mondonico, scomparso lo scorso 29 marzo, al pronti-partenza-via, è l’Inter a passare in vantaggio. Trascorsi 35 secondi, da una rimessa laterale battuta da Perisic, è Icardi a prendere palla e approfittando della difesa avversaria mal schierata, si invola verso la porta e a tu per tu con Nicolas non sbaglia. I nerazzurri galvanizzati dall’immediato vantaggio continuano a pigiare il piede sull’acceleratore e al 13’ trovano il raddoppio: Brozovic serve in verticale Perisic, il quale intercetta la palla con il petto per poi sfoderare una conclusione precisa che si imbatte sulla base del palo per poi terminare la propria corsa in fondo al sacco. Per l’attaccante esterno croato si tratta del nono centro in questo campionato. I gialloblù latitano dalle parti di Handanovic, mentre i padroni di casa sfiorano ripetutamente il tris, fornendo una sensazione di totale comando sul match.

Nella ripresa il 3-0 che sigilla definitivamente il risultato giunge al 48’ quando Perisic approfitta di un errore in disimpegno di Vukovic, per involarsi sulla corsia di sinistra per poi scodellare la sfera al centro dell’area dove Icardi, in scivolata, non perdona. Doppietta per l’attaccante argentino che sale a quota ventiquattro gol nella speciale classifica marcatori. Gli ospiti, a quel punto, sgombri da ogni pressione, si proiettano in avanti, tardivamente, con Fares, il cui tiro si stampa sul palo. I nerazzurri rispondono con un colpo di testa di Gagliardini che non inquadra il bersaglio e nei minuti finali con il neo entrato Borja Valero che estrae dal cilindro un tiro ad arcobaleno che sorvola di poco la traversa. Al 90’ Nicolas viene espulso per aver commesso un’ostruzione, al limite dell’area, nei confronti di Eder. Mister Pecchia avendo già effettuato i tre cambi è impossibilitato nel sopperire a tale defezione, tant’è che in porta va Romulo che dismette i panni di calciatore di movimento per indossare quelli da portiere. E’ questa l’ultima emozione di una gara che sin dai primi istanti ha messo in chiaro le differenti potenzialità e rapporti di forza. Troppa Inter per un Verona fragile ed inconsistente soprattutto in difesa.

Intervistato dai giornalisti, queste le dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti: “L’Inter ha avuto un impatto forte sulla partita, corretto, era quello che dovevamo fare per preservare le energie. Abbiamo avuto la possibilità di gestire bene proprio per questo impatto, abbiamo fatto bene, tranne qualche imbucata negli ultimi metri e non abbiamo usufruito degli spazi che l’Hellas lasciava per recuperare. Siamo guariti? No, assolutamente no. Siamo una squadra che ha volte a dei momenti che ha uno smarrimento in base a quello che è ciò che sta vivendo: bisognerà rimanere concentratissimi , vogliosi, alzandosi per determinare giorno dopo giorno il nostro ruolo”.

Questa, invece, l’analisi effettuata dall’allenatore dell’Hellas, Fabio Pecchia: “Con Icardi in gol così presto la gara è diventata ancora più difficile se non compromessa. Sono stati furbi a battere la rimessa 15 metri più avanti, ci siamo lasciati sorprendere dalla loro rapidità e dalla nostra lentezza nel reagire. E’ un gol che ci fa arrabbiare tutti. Dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni di gioco con più libertà ed intraprendenza soprattutto quando ti trovi di fronte squadre così forti ed organizzate. Dobbiamo cercare il nostro gioco senza farci distrarre dagli errori. Ora dobbiamo preparare la partita di Benevento, concentraci solo su quella. Fino al 20 maggio la strada è ancora lunga, nonostante la gara di oggi la classifica è rimasta corta e le possibilità per recuperare ci sono”.