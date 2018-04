Ci vuole tutt’altra Roma per impensierire il Barcellona

Mercoledì sera si preannuncia una sfida dai connotati di “Davide contro Golia”, quella che andrà in scena al Camp Nou tra Barcellona e Roma, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La banda giallorossa ammirata in campionato, sabato ad ora di pranzo, contro il Bologna, difficilmente potrà impensierire la truppa stellare capeggiata da Messi.

Gli uomini guidati da Di Francesco hanno palesato un reparto arretrato non sempre impeccabile, mentre a centrocampo il forfait, a causa di un problema muscolare, ravvisato da Nainggolan rischia di far saltare i piani del tecnico abruzzese, il quale, quasi certamente, dovrà fare a meno di una delle sue pedine con maggior appeal internazionale. La grinta e lo spirito da combattente del “ninja” avrebbero fatto comodo all’interno della corrida del Camp Nou. A ciò va aggiunta anche l’assenza di Pellegrini, un altro elemento in grado di fornire un imponente contributo per la causa giallorossa.

I sostituti, in quel reparto, non sembrano essere all’altezza dei titolari, come ammirato sabato in occasione dell’ingresso sul rettangolo verde del brasiliano Gerson, autore di una performance, l’ennesima, non all’altezza delle aspettative. In avanti, a dare il massimo con costanza è il solito Edin Dzeko, il quale entrato nella ripresa ha tolto le castagne dal fuoco, siglando il gol del pareggio contro il Bologna. Relegato almeno inizialmente in panchina per riposare un po’, in vista del delicato impegno proprio contro i blaugrana, facendo posto a Schick, quest’ultimo ha profondamente deluso, inanellando un’altra performance indicibile. L’attaccante ceco continua a stentare in questa prima stagione nella Capitale.

Sino ad ora un solo gol realizzato, in Coppa Italia, contro il Torino, mentre in serie A il bottino è inchiodato a quota zero, e come se non bastasse a ciò vanno aggiunte le sue prestazioni, molto spesso, ben al di sotto della sufficienza. Un problema per Eusebio Di Francesco che in avanti proverà a recuperare anche Cengiz Under, alle prese con una leggera distorsione al ginocchio sinistro avvenuta durante il ritiro con la sua nazionale turca. Il folletto proveniente dal Bosforo rappresenterebbe una spina nel fianco per la granitica retroguardia azulgrana e non averlo a disposizione, rischia di essere una zavorra insopportabile per la “Lupa”.

Dall’altra parte, Di Francesco troverà un Camp Nou pronto a ruggire, in quanto pieno in ogni ordine di posto, e soprattutto dovrà provare a fronteggiare una squadra prima in classifica nella Liga, con un ampio distacco nei confronti delle sue dirette inseguitrici, ossia Atletico Madrid e Real Madrid. In Champions, ovvero la casa di Messi e compagni, i catalani dopo esser giunti primi nel girone D, si sono sbarazzati agli ottavi del Chelsea di Antonio Conte, pareggiando 1-1 a Londra ed imponendo la propria forza e superiorità in Spagna, vincendo per 3-0.

Un biglietto da visita che inevitabilmente incute timore e rispetto ma come dichiarato nelle scorse settimane da Di Francesco, la Roma dovrà provare a scendere in campo senza timori reverenziali, bensì con la voglia di ben apparire, tentando di mettere in difficoltà un avversario maggiormente attrezzato e ben più esperto nel calcare palcoscenici di tale livello. La sfida si preannuncia impari e con un esito già ben delineato, ma i giallorossi vorranno proseguire nel loro sogno, issandosi ancor più in là, fermo restando che entrare a far parte del novero delle otto migliori squadre di Europa , già di per sé rappresenti un traguardo prestigioso e alquanto impronosticabile alla vigilia.