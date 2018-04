Juventus: dopo aver superato il Milan in campionato, testa al Real Madrid

Superato lo scoglio Milan, per la Juventus è tempo di pensare al Real Madrid

Uno step la volta per provare a trionfare sia in Italia che in Europa. La Juventus si appresta a vivere un mese di aprile assolutamente decisivo sia in ottica campionato che in Champions League. In serie A, i bianconeri sono reduci dalla confortante prova di forza esibita al cospetto di un Milan coraggioso e volenteroso. Il 3-1 dell’Allianz Stadium ha messo in risalto la grinta, la personalità, la determinazione, la compattezza e l’invidiabile organizzazione di gioco che possiede la banda di Massimiliano Allegri. I numeri, in tal senso, sono alquanto emblematici: primo posto in classifica con settantotto punti all’attivo, a quattro lunghezze di distanza dal Napoli secondo.

Miglior difesa del torneo con sedici reti al passivo, secondo attacco più prolifico, solo la Lazio ha fatto meglio con settantatre gol all’attivo. Tornando a parlare proprio del pacchetto arretrato, la rete messa a segno da Bonucci, sabato sera, ha rappresentato il primo gol subito dalla retroguardia juventina, in campionato, nel 2018, visto che la rete al passivo precedente risaliva addirittura al 30 dicembre 2017 in occasione della gara contro l’Hellas Verona, quando fu Caceres a freddare Szczesny.

Diciassette i risultati utili consecutivi, caratterizzati da quindici vittorie e due pareggi, uno score da urlo, da primi della classe. Nelle prossime sfide, in programma, ad aprile, la Vecchia Signora affronterà Benevento e Crotone in trasferta, Sampdoria in casa, poi il 21 o 22 aprile (data che verrà indicata in base al cammino della Juventus in Champions League) ci sarà lo scontro diretto, all’Allianz Stadium, contro il Napoli, duello che si preannuncia acceso e combattuto, dal sapore da ultima spiaggia per i partenopei. Infine, il 28, sarà il giorno della sfida a San Siro contro l’Inter, ennesimo confronto insidioso che potrà fornire indicazioni significative sul percorso di Higuain e compagni verso la conquista del settimo titolo di fila di campione d’Italia.

Spostando, invece, l’orizzonte verso la Champions, oggi è giorno di vigilia per quanto concerne la sfida con il Real Madrid, match valevole per l’andata dei quarti di finale. I blancos giungono a quest’appuntamento dopo che Zidane ha preservato i suoi campioni nella gara di Liga, di sabato pomeriggio, alle Canarie, contro il Las Palmas. Nonostante l’ampio turnover le merengues si sono sbarazzati comodamente dell’avversario attraverso uno 0-3 grazie ad una doppietta di Bale e la rete di Benzema. I campioni d’Europa in carica, ovviamente, puntano molto sulla Champions, non avendo speranze di vincere il campionato in Spagna, essendo terzi a tredici lunghezze dal Barcellona capolista.

La Juventus, per fronteggiare Cristiano Ronaldo & company, dovrà, però, fare a meno di Benatia e Pjanic, entrambi squalificati, ragion per cui Allegri, molto probabilmente, varerà come modulo tattico il 4-2-3-1 con l’inserimento di Rugani al centro della difesa in compagnia di Chiellini, Matuidi e Khedira a presidiare la mediana, mentre si spera in un recupero lampo di Mandzukic, pronto ad agire sulla trequarti, in appoggio a Higuain punta centrale. Quest’oggi seduta d’allenamento per la truppa bianconera e poi consueta conferenza stampa della vigilia con il tecnico toscano, il tutto in attesa della sfida stellare di domani sera che testerà, inevitabilmente, il grado di maturità della Vecchia Signora al cospetto di una corazzata dal profilo internazionale.