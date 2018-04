Alessandra Amoroso e Tiromancino: un fumetto sembra confermare una collaborazione

Se ne parla da tempo, e ora un fumetto sembra confermare una collaborazione tra Alessandra Amoroso e i Tiromancino

Quelle che fino a poco fa erano solo voci e speranze sembrano quasi certezze; a confermarlo un fumetto apparso sulle pagine social del gruppo di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Il disegno mostra, in modo stilizzato, lo stesso Zampaglione in compagnia di una figura femminile, che dall’aspetto e le fattezze sembra essere proprio la cantante Alessandra Amoroso.

Qui in basso vi mostriamo il disegno, accompagnato dalla frase “Fumetti sul futuro… il mio passatempo preferito” e firmato Fede.



A confermare ulteriormente quello che a tutti i fan sembra ormai lampante, è anche un hastag con la doppia A, che starebbe ad indicare proprio le iniziali di nome e cognome della cantante di Galatina.

I primi indizi della collaborazione tra Amoroso e Tiromancino

Un primo suggerimento sulla possibile collaborazione tra Tiromancino e Alessandra Amoroso c’è stato qualche mese fa, quando su profili social del gruppo comparve una foto che ritraeva Alessandra in compagnia di Federico Zampaglione. Nonostante la foto potesse far pensare ad un possibile duetto, molti ritennero che fosse una semplice foto tra colleghi, così frequenti ormai nell’era dei social.

Il fumetto condiviso soltanto poche ore fa, però, non lascia più dubbi. Si parla di futuro, di un duetto e la persona presente nel disegno sembra proprio la Amoroso.

Per i Tiromancino, questo, sarebbe un grande ritorno, dopo “Nel respiro del tempo” di sue anni fa. Il gruppo romano non è nemmeno nuovo ai duetti con le voci femminili, infatti è soltanto pochi mesi il fa il brano “L’amore mi perseguita” in collaborazione con Giusy Ferreri.