Cardi B “Bartier Cardi”: guarda il bollente video ufficiale

Dopo mesi di attesa, finalmente on line il video ufficiale di “Bartier Cardi” di Cardi B

Si è fatto attandere per molto tempo, ma finalmente, nelle prime ore di oggi, è stato pubblicato il video ufficiale di “Bartier Cardi” di Cardi B. Per tutti gli ammiratori della bella e prosperosa cantante, è valsa la pena attendere un po’ di più; il video è un concentrato di sensualità ed energia, con una Cardi B molto seducente e in ottima forma. Nel video è presente anche Offset dei Migos, che ha collaborato alla canzone.

Cardi B in lingerie rossa …e non solo

Sin dalla prima visione, non si può non restare colpiti dalla lingerie rosso fuoco che Cardi B indossa per gran parte del video. Prosperosa e seducente, con le labbra rosse che ipnotizzano lo sguardo e un boa che tenta di coprirle inutilmente le forme, Cardi B si mostra in tutto il suo splendore.

Le immagini di Cardi B che canta in lingerie rossa, ad ogni modo, non è l’unica cosa che possiamo vedere nel video. Alle immagini della cantante si alternano a immagini di lei in una festa (questa volta vestita di bianco), al bordo di una vasca piena di schiuma, sul cofano anteriore di una macchina in corsa.

Il video di “Bartier Cardi” è di sicuro uno dei più costosi e attesi di Cardi B. e il risultato siamo sicuri che non vi dispiacerà.

Cardi B si mostra e si presenta in tutta la sua bellezza, con il suo hip hop trap, senza disdegnare le origini della sua carriera. Come è noto, infatti, Cardi B ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come spogliarellista, e non ha mai voluto nasconderlo. Anche in una recente intervista, infatti, ha dichiarato: