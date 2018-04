Channing Tatum e Jenna Dewan si sono separati. Leggi il loro messaggio

Lasciate ogni speranza, voi che credete nel vero amore: una delle coppie più belle di Hollywood si lascia, una coppia che sembrava indissolubile, un “match” di quelli che ti facevano sperare nella realizzazione delle favole: Channing Tatum & Jenna Dewan si sono lasciati.

Jenna e Channing, come precedentemente avevano fatto anche Chris Pratt e Anna Faris, hanno deciso di condividere via social, in un post condiviso, la decisione che li ha portati a lasciarsi. Questo perché come da loro stessa ammissione, non c’è motivo di far deviare le notizie da chiacchiere e rumor.

I due attori, entrambi di 37 anni, si incontrarono sul set di Step Up, film del 2006 e, da quel momento, sembravano inseparabili. Hanno una figlia di nome Everly, che compirà tra poco 5 anni. La famiglia era stata vista unita come sempre solo pochi giorni fa, ai Kids’ Choice Awards.

Ecco l’annuncio condiviso della ex coppia d’oro di Hollywood: