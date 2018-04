Demi Lovato bacia Kehlani al suo ultimo concerto: guarda il video dell’esibizione

Un bollente fuori programma nell’ultima esibizione live di Demi Lovato al Prudential Center di Newark, New Jersey. In tutte le esibizioni del “Tell Me You Love World Tour“, ad un certo punto dello show, Demi si esibisce in lingerie sexy su di un grande letto che ruota al centro del palco.

Anche durante il concerto del 2 aprile a Newak, sulle note della canzone “Lonely“, la Lovato ha iniziato la sua esibizione muovendosi sensuale sul letto, attorniata da ballerini, quando a sorpresa si è presentata sul palco Kehlani, una delle opening act del tour. Kehlani si è avvicinata al letto e ha baciato Demi Lovato sulle labbra. In tutta risposta la cantante ha tirato la collega sul letto con sé e ha concluso la sua esibizione letteralmente sopra di lei.

Inutile dire che il pubblico è andato in visibilio, stregato dalla sexy sorpresa regalata dalle due cantanti. Ecco il video dell’esibizione.

Che dire, un’esibizione mozza fiato che, preparata o improvvisata poco importa, resterà di sicuro impressa nelle menti dei fan. Ecco altri scatti del bollente momento.

Truly so grateful to have had this extremely special, talented and cool as fuck woman on this tour with me.. What an incredible fun sexy crazy night that I’ll never forget!! 😝🔥💕 pic.twitter.com/1Nx5zbdwEA

— Demi Lovato (@ddlovato) 3 aprile 2018