È arrivato il video di “Framed”, il nuovo singolo di Eminem: un incubo horror tra sangue e allucinazioni

Dopo le varie anticipazioni dei giorni scorsi, è finalmente arrivato il video di “Framed” il nuovo singolo di Eminem.

A questo giro non ci sono né Beyoncé né Ed Sheeran ad addolcire le strofe del rapper di Detroit che in questo pezzo, il terzo tratto da “Revival”, è il re incontrastato della scena (è davvero il caso di dirlo). Se già il testo di “Framed” risulta essere frenetico e delirante, il video non poteva essere da meno. Già con “Stan” e “3 A.M.” (ma non solo), Slim Shady ci aveva portati negli abissi della mente umana, raccontandoci di psicosi e crimini violenti: in “Framed” tutto questo sembra amplificato.

Allucinazioni e simboli massonici

Il video parte con un finto notiziario in cui si racconta di un omicidio e davanti al televisore troviamo lui, il nostro Marshall, relegato in un ospedale psichiatrico che in un completo stato allucinatorio degno del miglior horror, racconta di rapimenti e di omicidi e di come sia stato “incastrato” (“framed”, appunto).

Archiviata ormai da anni la chioma platino, Eminem ci appare ora come un uomo adulto, occhi spiritati, muscoli e nervi tesi; racconta con la consueta raffica di parole di come nel baule della sua auto abbiano trovato il cadavere di Ivanka (indovinate quale), di bambini scomparsi e fatti a pezzi spergiurando di non essere lui il colpevole.

Le immagini scorrono frenetiche quanto le rime del rapper, intervallate da disegni e immagini subliminali e se tra noi ci fosse qualche sostenitore delle teorie complottiste, qui troverebbe pane per i propri denti: immagini di demoni, grandi occhi disegnati, scene di corpi fatti a pezzi sono senza dubbio tra le figure più ricorrenti quando si parla di massoneria. E gli esperti sanno bene quanto spesso Marshall Mathers sia stato collegato a queste sette. E forse, furbescamente, lui stesso ama giocarci su.

Vent’anni sulla cresta dell’onda

Sono ormai vent’anni (o forse qualcosina di più) che Eminem domina la scena rap mondiale; sul finire degli anni novanta quel ragazzetto esile, dallo sguardo folle, i capelli ossigenati e soprattutto dalla pelle bianchissima, fece parecchio scalpore nell’ambiente. La musica rap fino ad allora era stata proprietà esclusiva degli artisti afroamericani e di solito i bianchi che tentavano una carriera nel rap erano macchiettistici e non venivano certo presi sul serio (vedi Vanilla Ice). Ma lui, il ragazzo di Detroit è riuscito a farsi largo e a guadagnarsi il rispetto dei colleghi, grazie al suo talento ma anche e soprattutto al suo travagliato bagaglio di vita.

Ora quel ragazzo è cresciuto ma quel disperato bisogno di raccontarsi continua a portarselo dietro, scandalizzando, divertendo, urtando in barba a qualsiasi censura.

Si sa che i liberi pensatori, i migliori almeno, sono “rated”.

Testo di Framed (Eminem)

Feeling kinky, lip syncing to Too $hort’s “Freaky Tales” (Biatch!)

Having creepy visions of whiskey drinking

And envisioning sneaking into where Christie Brinkley dwells

I know this is risky thinking but I wanna stick her like she’s decals

But when murdering females

Better pay attention to these details or you could be derailed

Better wear at least three layers of clothing or be in jail

If you get scratched because your DNA’ll

Be all up under her fingernails

Man, he hears you, I don’t think he cares

He gives a fuck, even his pinky swears

Three personalities burstin’ out of me, please beware

Her TV blares, can’t hear the creaking stairs

She’s unaware in no underwear, she’s completely bare

Turns around and screams, I remember distinctly

I said “I’m here to do sink repairs.”

Chop her up, put her body parts

In front of Steven Avery’s trailer and leave ‘em there

But hey man, I was framed

I know what this looks like, officers

Please just give me one minute

I think I can explain

I ain’t murdered nobody

I know these words are so nutty

But I’m just here to entertain

How come your shirt is so bloody?

There’s a missing person, so what? He’s

Got nothin’ to do with me

I’m almost certain I was framed

Woke up, it was dawn, musta knew somethin’ was wrong

Think I’m becomin’ a monster ‘cause of the drugs that I’m on

Donald Duck’s on, there’s a Tonka Truck in the yard

But dog, how the fuck is Ivanka Trump in the trunk of my car?

Gotta get to the bottom of it to try to solve it

Must go above and beyond, ‘cause it’s incumbent upon me

Plus I feel somewhat responsible for the dumb little blonde

Girl, that motherfuckin’ baton twirler that got dumped in the pond

Second murder with no recollection of it

Collectin’ newspaper articles, cuttin’ out sections from it

Memory’s too fucked to remember, destructive temper

Cut my public defender’s jugular then stuck him up in a blender

Another dismembered toddler discovered this winter probably

‘Cause the disassembled body

Was covered up in the snow since the month of November oddly

I’m wanted for questioning

Them son of a bitches probably just wanna pin this on me

But hey man, I was framed

I know what this looks like, officers

Please just give me one minute

I think I can explain

I ain’t murdered nobody

I know these words are so nutty

But I’m just here to entertain

How come your shirt is so bloody?

There’s a missing person, so what? He’s

Got nothin’ to do with me

I’m almost certain I was framed

Still on the loose, they

Spotted me inside McDonald’s Tuesday

In a Toronto Blue Jays cap, lookin’ like your college roommate

With Rihanna, Lupe, Saddam Hussein, Bobby Boucher

Or was it Cool J? The cops is on a goose chase

Just escaped from the state pen

For [edited4] eight women who hate men

Don’t make it no weirder, I’m naked

When I break in your basement

Under your baby’s play pen, I lay in, wait adjacent

Facin’ the door, remainin’ patient while stayin’ complacent

Blatant sexual implications are continuin’ to get thrown

Insinuations are placed in little riddles and poems

Left on your pillow in hopes, that when you get home

You’ll get the hint, ho: I’m in your window

But it never occurred to me I could describe a murder scene

In a verse and be charged with first degree

‘Cause it just happened to match up perfectly

With the massacre or the Burger King burglary

No, officer, you see …

I was framed

I know what this looks like, officers

Please just give me one minute

I think I can explain

I ain’t murdered nobody

I know these words are so nutty

But I’m just here to entertain

How come your shirt is so bloody?

There’s a missing person, so what? He’s

Got nothin’ to do with me

I’m almost certain I was framed

Traduzione del testo di Framed

Sentirsi eccentrico, facendo lipsync con “Freaky Tales” di Too $hort (Biatch!)

Avere inquietanti visioni di whisky bevuto

E immaginando di entrare di nascosto in una dimora di Christie Brinkley

So che questo è un pensiero rischioso, ma voglio attaccarla come se fosse una adesivo

Ma quando uccidi le femmine

Meglio prestare attenzione a questi dettagli o potresti essere sviato

Meglio indossare almeno tre strati di vestiti o andrai in prigione

Se ti graffi perché il tuo DNA sarà

tutto sotto le sue unghie

Amico, lui ti sente, non penso che gli importi

Non gliene frega un cazz0, anche il suo mignolo giura

Tre personalità esplodono fuori di me, per favore attenzione

La sua TV risuona, non riesce a sentire le scale scricchiolanti

È inconsapevole in nessuna biancheria intima, è completamente nuda

Si gira e urla, ricordo distintamente

Ho detto “Sono qui per fare le riparazioni del lavandino”.

Tagliala, metti le parti del suo corpo

Di fronte al trailer di Steven Avery e lasciale lì

Ma hey amico, sono stato incastrato

So come sembrano le cose, agenti

Per favore datemi solo un minuto

Penso di potervi spiegare

Non ho ucciso nessuno

So che queste parole sembrano così pazzesche

Ma sono qui solo per intrattenere

Come mai la tua maglietta è così sanguinosa?

C’è una persona scomparsa, quindi? Lui

Non ha niente a che fare con me

Sono quasi sicuro di essere stato incastrato

Mi sono, era l’alba, dovevo capire che c’era qualcosa di sbagliato

Penso di essere diventato un mostro e la causa principale sono farmaci che ho in corpo

C’è Donald Duck, c’è un camion Tonka nel cortile

Ma, diamine, come cazzo c’è Ivanka Trump nel bagagliaio della mia macchina?

Devo andare fino in fondo per cercare di risolvere la cosa

Deve andare al di sopra e al di là, perché è incombente su di me

Inoltre mi sento un po ‘responsabile per la piccola bionda stupida

Ragazza, quella giocherellona bastonata che è stata scaricata nello stagno

Secondo omicidio senza alcun ricordo

Raccogli gli articoli di giornale, tagliandone le parti

La memoria è troppo andata per ricordare, un temperamento distruttivo

Tagliare la giugulare del mio difensore pubblico e poi metterlo in un frullatore

Un altro bambino smembrato scoperto in quest’inverno probabilmente

Perchè il corpo smontato

Era coperto di neve stranamente dal mese di novembre

Sono ricercato per alcune domande da farmi

Quel figlio di puttana probabilmente vuole incolparmi di questo

Ma hey amico, sono stato incastrato

So come sembrano le cose, agenti

Per favore datemi solo un minuto

Penso di potervi spiegare

Non ho ucciso nessuno

So che queste parole sembrano così pazzesche

Ma sono qui solo per intrattenere

Come mai la tua maglietta è così sanguinosa?

C’è una persona scomparsa, quindi? Lui

Non ha niente a che fare con me

Sono quasi sicuro di essere stato incastrato

Ancora in libertà, loro

Mi ha visto al McDonald’s, martedì

Con un un berretto dei Toronto Blue Jays, sembrando il tuo compagno di stanza al college

Con Rihanna, Lupe, Saddam Hussein, Bobby Boucher

O era Cool J? I poliziotti sono a caccia di oche

Sono appena scappato dal carcere

Per otto donne che odiano gli uomini

Non renderlo più strano, sono nudo

Quando irrompo nella tua cantina

Sotto il letto del bambino, mi stendo, aspetto adiacente

Di fronte alla porta, rimango paziente mentre stai calmo

Implicite implicazioni sessuali continuano a essere gettate

Le insinuazioni sono poste in piccoli enigmi e poesie

Lasciati sul tuo cuscino con le speranze, che quando arriverai a casa

Avrai il suggerimento: sono nella tua finestra

Ma non mi è mai venuto in mente di poter descrivere una scena di omicidioEminem, Framed, Eminem, Framed

In un verso e essere accusato di primo grado

Perche è successo che coincidesse perfettamente

Con il massacro o il furto con scasso del Burger King

No, agente , vede …

sono stato incastrato

So come sembrano le cose, agenti

Per favore datemi solo un minuto

Penso di potervi spiegare

Non ho ucciso nessuno

So che queste parole sembrano così pazzesche

Ma sono qui solo per intrattenere

Come mai la tua maglietta è così sanguinosa?

C’è una persona scomparsa, quindi? Lui

Non ha niente a che fare con me

Sono quasi sicuro di essere stato incastrato