Serata di gala all’Allianz Stadium: si alza il sipario su Juventus-Real Madrid

Dopo la trepidante attesa è tempo di scendere in campo.

Questa sera, alle ore 20:45, fischio d’inizio del big match stellare in Champions League tra Juventus e Real Madrid, gara valevole per l’andata dei quarti di finale. I bianconeri sono giunti a quest’appuntamento dopo aver chiuso al secondo posto il girone D, per poi eliminare agli ottavi gli inglesi del Tottenham, attraverso una prestazione sorprendente e di carattere a Wembley. I blancos, invece, chiusero anch’essi al secondo posto nel girone H, estromettendo, di seguito, il Paris Saint Germain di Neymar, Mbappé e Cavani agli ottavi. Da quando è in vigore la nuova Champions League, nel doppio confronto ad eliminazione, Juventus e Real si sono affrontate tre volte e in tutte le circostanze, la Vecchia Signora ha passato il turno, ultimo in ordine di tempo la semifinale del 2015 che permise agli uomini guidati da Allegri di disputare la finale di Berlino. Mentre, se spostiamo l’orizzonte sugli scontri diretti come accade in finale, le merengues hanno avuto la meglio sia nel 1998 che lo scorso 3 giugno 2017 a Cardiff. Nel frattempo, nella giornata di ieri, sia Allegri che Zidane hanno rilasciato interessanti dichiarazioni della vigilia in conferenza stampa.

Questo un estratto delle parole pronunciate dal tecnico livornese: “Come sostituire Pjanic? O gioca Marchisio o Bentancur. Poi dietro dovrò scegliere tra Rugani e Barzagli. Poi faccio i complimenti a Zidane per quello che ha fatto al Real Madrid. Il gioco? Le partite vanno interpretate, quando non si gioca bene bisogna comunque vincere. Noi stiamo facendo un’ottima annata, domani ci giocheremo le semifinali contro una squadra che dal 2011 ha sempre partecipato alle semifinali. Eliminarla sarebbe un ulteriore passo in avanti, un vanto. Ma abbiamo davanti la squadra più forte, noi dobbiamo avere l’ambizione di poterla superare. La lezione di Cardiff? L’abbiamo rivista tante volte, siamo cresciuti nella gestione della gara. A Cardiff abbiamo mollato dopo il 2-1, siamo usciti dalla partita. Non cerchiamo vendetta, ma portiamo a casa un insegnamento. Domani, consapevoli che si tratterà di un doppio confronto, non potremo permettercelo, perché soprattutto se saremo bravi la qualificazione toccherà andarla a prendere a Madrid. Dovremo essere lucidi: ci vorrà una grande partita, con una mano dei tifosi, che devono essere orgogliosi di quanto fatto dalla Juve in Europa in questi anni. Sarà una serata di gala. L’ideale sarebbe fare gol e non prenderlo, giocare come il primo tempo di Cardiff ma restare in partita anche nel secondo tempo”.

Per quanto concerne il Real, queste le dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore transalpino, Zinédine Zidane: “Cercheremo di giocare bene a calcio, questo è quello che sappiamo fare. E siamo pronti per farlo. Ma questa partita non ha nulla a che fare con Cardiff, quello è il passato. Dobbiamo pensare a fare una buona partita domani, per passare il turno. I moduli? A me piace cambiare e giocare in maniera diversa, non c’è n’è uno che preferisco. Cosa temere dea Juve? La Juve sta facendo grandi cose e giocando partite bellissime, hanno un bel gioco a prescindere da quello che si dica nel campionato italiano, è una squadra completa. Dobbiamo stare attenti a tutto, sia alla loro solidità difensiva che al talento di Dybala e Higuain in avanti. Il mio passato qui? La Juve mi ha accolto come una famiglia, venivo dalla Francia e ho bei ricordi a Torino. In cinque anni ho imparato moltissimo, sia come calciatore che come persona. Ma ora sono dall’altra parte”. Infine una battuta per quanto concerne la finale di Champions del 1998 quando la Juventus, ad Amsterdam, perse 0-1 contro il Real, per via di un gol discusso di Mijatovic: “Fa ancora male…”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni che scenderanno in campo, Allegri non potrà contare su Benatia e Pjanic, entrambi squalificati, ragion per cui il tecnico bianconero si affiderà, molto presumibilmente, al 4-3-2-1 con Buffon in porta, Barzagli e Chiellini coppia centrale di difesa, De Sciglio a destra, Asamoah a sinistra. La mediana sarà presidiata da Khedira, Bentancur e Matuidi, mentre sulla trequarti Dybala e Douglas Costa agiranno alle spalle della punta Higuain. Zidane, invece, risponderà con il 4-3-1-2: Navas tra i pali, Carvajal e Marcelo esterni di difesa, duo centrale di difesa formato da Sergio Ramos e Varane. A centrocampo agiranno Kroos, Casemiro e Modric, mentre sulla trequarti Isco sarà chiamato al compito di innescare la coppia d’attacco composta da Cristiano Ronaldo e Benzema. Come di consueto l’Allianz Stadium si presenterà con un colpo d’occhio da far invidia, mentre l’arbitro chiamato a dirigere la sfida è il turco Cuneyt Cakir.