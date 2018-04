Live Forever degli Oasis è la canzone britannica più bella di sempre? Lo dice un sondaggio di Radio X

Secondo un sondaggio della britannica Radio X la miglior canzone britannica di sempre è il singolo della band dei fratelli Gallagher “Live Forever”.

E’ il terzo estratto dall’album di debutto degli Oasis “Definitely Maybe” (1994), che ha superato anche le altre canzoni della band in gara: “Don’t Look Back In Anger” (arrivata terza), “Wonderwall”, “Slide Away” e “Champagne Supernova”. Lo scorso anno a vincere il sondaggio dell’emittente era stato il brano “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Così il maggiore dei fratelli Gallagher ha commentato la notizia:

Ho sempre cercato di puntare più in alto di quanto pensassi possibile. Alcune persone cercano di essere più grandi o migliori dei loro contemporanei o dei loro predecessori…io? Io cerco semplicemente di essere migliore di me stesso, che per quel che ne sappiamo ora è virtualmente impossibile.

Dopo le hit di Oasis e Queen, seguono nella classifica, alla quarta posizione “I Am The Resurrection” degli Stone Roses, e, alla quinta, “Bitter Sweet Symphony” dei Verve. Per vedere la lista completa vi rimandiamo al sito di Radio X.

Il sondaggio è stato criticato da molti ascoltatori dell’emittente che, via Twitter, hanno lamentato la scarsa rappresentanza di artisti di sesso femminile, LGBT e appartenenti a minoranze etniche: “La lista di Radio X ‘Best of British’ è affascinante, non avevo mai realizzato che non ci fossero donne o persone di colore”, ha scritto un utente su Twitter. “È la più bianca, fallocentrica collezione di musica esistente”, ha criticato qualcun altro sul social network.