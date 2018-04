Sfera Ebbasta: il tour in estate

Il tour di Sfera Ebbasta in supporto a “Rockstar”, il suo ultimo album in studio, non si fermerà alla fine di maggio e non si limiterà solamente ai club.

Il (t)rapper ha infatti annunciato nuovi concerti estivi che tra luglio e agosto lo vedranno esibirsi in alcune delle principali arene all’aperto del nostro paese.

Nel calendario del tour estivo ci sono, al momento, dieci concerti: tra questi anche quelli sui palchi del Lucca Summer Festival e del Rock in Roma, tra i principali festival estivi italiani. Ecco, di seguito, tutte le date:

01/07 – LUCCA – Lucca Summer Festival

05/07 – LEGNANO (MI) – Rugby Sound

06/07 – VERONA – Bastioni

12/07 – PESCARA – Terrasound

15/07 – GENOVA – Arena Porto Antico

18/07 – CATANIA – Afrobar

20/07 – COLLEGNO (TO) – Flower Festival

21/07 – ROMA -Rock in Roma

25/07 – RIMINI – Altromondo Studios

28/07 – QUARTU SANT’ELENA (CA) ­­- Arena Sant’ Elia

31/07 – BELLINZONA (CH) – Piazza del Sole

04/08 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria

11/08 – JESOLO – Arena Beach

16/08 – SOVERATO (CZ) – Summer Arena

I biglietti per i concerti estivi del tour di Sfera Ebbasta sono già disponibili su TicketOne.