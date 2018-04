Udinese-Fiorentina: dichiarazioni della vigilia di Oddo e Pioli e probabili formazioni

Udinese-Fiorentina: gara all’insegna del ricordo di Davide Astori

Si recupera, quest’oggi, con fischio d’inizio alle 18:30, la sfida tra Udinese e Fiorentina, rinviata lo scorso 4 marzo a causa dell’improvvisa scomparsa di Davide Astori, difensore ed ex capitano della Viola. Quella tragica vicenda si materializzò all’interno dell’Hotel” Là di Moret”, che ospitava la compagine gigliata in attesa della gara contro i friulani. Fu un momento triste che coinvolse l’intero mondo del calcio, con il campionato che in segno di rispetto spense le luci in ricordo di questo ragazzo andato via troppo presto. Oggi si torna in campo per disputare quella partita e al 13’ minuto del primo tempo avverrà un qualcosa di estremamente emozionante: dal maxi schermo della “Dacia Arena” verranno proiettate delle immagini di Davide Astori con l’intero stadio che di certo applaudirà commosso, rivedendo le gesta di questo calciatore dai modi educati e gentili, è per questo apprezzato da tutti.

Tornando a parlare di calcio giocato, l’Udinese giunge a quest’appuntamento in quanto reduce da sei ko consecutivi. L’ultimo punto conquistato risale al 4 febbraio scorso, in occasione del pareggio casalingo contro il Milan, mentre l’ultima vittoria alla “Dacia Arena” è datata 23 dicembre 2017, quando i bianconeri vinsero 4-0 nei confronti dell’Hellas Verona. La banda guidata da Massimo Oddo è quindi dodicesima in classifica con trentatre punti all’attivo.

La Viola, invece, è ottava a quota quarantaquattro. La Fiorentina proviene da un filotto di quattro vittorie consecutive, in cui ha al passivo una sola rete. Gli uomini di Pioli non perdono, lontano dal “Franchi”, dalla ventunesima giornata e stanno palesando un invidiabile stato di forma.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, i due allenatori, Oddo e Pioli, hanno rilasciato interessanti dichiarazioni alla stampa. Questi i passaggi cruciali espressi dal tecnico dei friulani: “Quella di domani sarà una partita particolare, per la Fiorentina sarà dura mentalmente. Tragedie così non si possono dimenticare. I viola sono una squadra in salute, vengono da quattro successi. Stanno vivendo un momento positivo ed hanno alti valori tecnici. Sarà una gara difficile. Dobbiamo sfruttare al meglio le nostre attuali possibilità e trovare un risultato positivo. Sarà una partita molto agonistica. L’allenatore è sempre responsabile dell’andamento di una squadra. Se un giocatore sbaglia sono io che devo prendere le dovute decisioni. Ad ogni modo non ho mai avuto la sensazione che i giocatori abbiano perso la voglia e la grinta. I parametri fisici che ho visto nel post partita a Bergamo sono buoni, ma i giocatori dell’Atalanta erano nettamente superiori. Quello che mi fa arrabbiare di più sono le piccole disattenzioni che vanificano uno sforzo durato tutta la partita per mantenerci in gioco”.

Stefano Pioli, invece, presenta così la sfida contro l’Udinese: “La squadra sta dando buone risposte, è un gruppo disponibile. Contro il Crotone abbiamo giocato una buona partita meritando la vittoria e adesso siamo concentrati sulla prossima. Ogni gara ha il suo carico, il suo peso. Incontriamo l’Udinese molto forte fisicamente dal punto di vista della gamba, dei centimetri. Avremo bisogno di energie e freschezze mentali e quindi credo che sarà opportuno cambiare qualcosa”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni, Oddo si affiderà, quasi certamente, al 3-5-2 con Bizzarri in porta, linea di difesa a tre composta da Samir, Danilo e Stryger Larsen. Sulle corsie esterne spazio a Widmer e Ali Adnan, mentre sulla mediana fiducia al trio Jankto, Balic e Barak. In attacco il tandem sarà formato da De Paul e Maxi Lopez. Pioli risponderà con il 4-3-1-2: Sportiello tra i pali, Pezzella e Vitor Hugo coppia centrale di difesa, Biraghi e Milenkovic lungo le fasce. A metà campo agiranno Veretout, Dabo e Benassi, mentre Saponara fungerà da trequartista, alle spalle del tandem avanzato Chiesa-Simeone. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Federico La Penna della sezione di Roma.