Udinese-Fiorentina: 0-2. La Fiorentina marcia in zona Europa League. Per l’Udinese è il settimo ko di fila

Nel match di recupero della ventisettesima giornata di serie A, la Fiorentina supera con merito e personalità l’Udinese per 0-2, conquistando tre punti preziosi in ottica classifica.

La Viola si erge al nono grandino a quota quarantasette, a pari merito con Sampdoria e Atalanta, tutte in lotta per quanto concerne l’ultimo posto utile per accedere in Europa League. Per la banda guidata da Pioli si tratta della quinta vittoria consecutiva, trend caratterizzato, tra l’altro, da otto gol realizzati ed uno solo subito. Discorso diametralmente opposto per l’Udinese, tredicesima con trentatre punti all’attivo. I friulani sono reduci da sette sconfitte di fila, con l’ultimo punto conquistato che risale addirittura al 4 febbraio scorso in occasione del pareggio per 1-1 contro il Milan.

Per ritrovare un successo dei bianconeri occorre fare un salto al 28 gennaio, quando si imposero per 0-1 in casa del Genoa, mentre l’ultima vittoria alla “Dacia Arena” porta la data del 23 dicembre 2017 in occasione del 4-0 inflitto all’Hellas Verona. Per la banda di Oddo la situazione inizia a farsi preoccupante, con l’urgenza di iniziarsi a guardare le spalle per non restare invischiati nella bagarre per non retrocedere. Dopo i sogni europei cullati sino a gennaio, ora l’obiettivo principale è quello di invertire immediatamente tale rotta.

Da segnalare il commovente ricordo dedicato a Davide Astori, quando al 13’ minuto del primo tempo sono stati esposti striscioni e immagini sul maxi schermo, in memoria dell’ex capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo, proprio alla vigilia della gara di campionato contro l’Udinese.

Riavvolgendo il nastro della gara, la prima chance è per gli ospiti con una conclusione a giro di Chiesa che non centra il bersaglio per una questione di centimetri. A seguire sono i friulani a pungere con un tiro di Perica ribattuto da Sportiello. Al 29’ l’arbitro Banti decreta un penalty a favore dei gigliati a causa di un contatto falloso di Pezzella nei confronti di Chiesa. Dagli undici metri si presenta Veretout che non sbaglia. Per il centrocampista francese si tratta del quinto gol in questo campionato, mentre per l’Udinese è la prima rete subita, in questo torneo, attraverso un calcio di rigore. Nella ripresa è la Viola ad andare ad un passo dal raddoppio con un colpo di testa di Dabo, dagli sviluppi di un corner, che non centra il bersaglio per un soffio, mentre al 71’la banda di Pioli chiude i giochi con un passaggio di Chiesa indirizzato verso il neo entrato Simeone, il quale vince un rimpallo con Danilo per poi lasciar partire un tiro angolato, ma non irresistibile, che si insacca alle spalle di Bizzarri. Per il “cholito” sono nove i centri in campionato. E’ questa l’ultima emozione di una gara che ha messo in risalto il momento di grazia della Fiorentina, così come il periodo decisamente negativo di un’Udinese ingabbiata nelle sue paure e vittima di un’evidente involuzione di gioco.

Ai microfoni dei giornalisti, queste le dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore dei bianconeri friulani, Massimo Oddo :” Se la squadra non mi seguisse mi sarei già dimesso, i miei giocatori non sono sereni e queste sono cose che succedono quando sei in difficoltà emotiva. Dobbiamo uscirne e l’unico modo per farlo è fare punti. Ci dobbiamo sbloccare. Avevamo cominciato bene contro la Fiorentina ma dopo il rigore subito, qualcosa è cambiato. Ci scusiamo con i tifosi, ma ce la stiamo mettendo davvero tutta. Se fossi Mago Merlino sceglierei sempre bene: io scelgo in base a come vedo i ragazzi. Io non sono tranquillo finché la salvezza non è matematica. Lasagna? Gli attaccanti fanno la differenza e lui è un giocatore importante per noi”.

Stefano Pioli, invece, giudica così il successo rimediato alla “Dacia Arena”: “Abbiamo fatto un’altra partita positiva ma la classifica dobbiamo ancora evitare di guardarla, perché alla fine manca molto. Abbiamo giocato bene, cercando sempre la soluzione migliore: dopo la tragedia di Astori la squadra si è compattata, questi ragazzi si sono uniti, hanno dimostrato di avere una forza fuori dal comune nel portare avanti l’impegno che Davide ci ha lasciato. Lui è sempre con noi e ora in campo mettiamo qualcosa in più. Cosa ho pensato al minuto 13? Speravo che la palla uscisse, è difficile non sentire la sofferenza di questa grave mancanza: da questa situazione, purtroppo, ho imparato tanto e sicuramente ne sono uscito come un allenatore e una persona migliore”.