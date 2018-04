Cesare Cremonini e Harry Styles, guarda il selfie insieme!

Non solo i millenials sono fan di Harry Styles!

Cesare Cremonini ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie in compagnia dell’ex cantante degli One Direction.

La foto è stata scattata in occasione del concerto di Harry all’Unipol Arena di ieri sera, 4 Aprile.

“Non c’è niente da fare, è più giovane di me” ha commentato Cremonini nella didascalia della foto. L’immagine, probabilmente scattata nel backstage dopo il concerto, Harry indossa uno dei suoi sobri completi in stile anni ’70, che era il look scelto per il live di ieri.

Cesare Cremonini ha appena pubblicato il singolo Nessuno vuole essere Robin ed a breve inizierà il suo primo tour negli stadi italiani per cantare da vivo le canzoni tratte dall’ultimo disco Possibili scenari. I biglietti sono in vendita su Tickeone e Cesare ha conquistato il primo sold out proprio nella sua Bologna.

Harry Styles, invece, è impegnato con la leg europea del suo primo tour solista; quello di ieri sera a Bologna era il secondo concerto italiano, dopo il grande successo ottenuto al Forum di Assago il 2 Aprile.