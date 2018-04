Elisa: in arrivo nuovo singolo “Will we be strangers” e nuovo tour 2018

Will we be strangers (prodotta da Big Fish e Rhade) è il titolo del nuovo singolo di Elisa, che verrà pubblicato il prossimo 13 aprile.

Il singolo verrà presentato in anteprima assoluta il prossimo 8 aprile, in occasione della prima delle tappe del nuovo tour europeo dell’artista.

Lo speciale live con cui Elisa presenterà Will we be strangers si terrà al prestigioso Jazz Café di Londra e verrà trasmesso in diretta sul profilo Instagram dell’artista originaria di Monfalcone. Il concerto londinese sarà il primo di una serie di live che si terranno nel mese di maggio nelle principali città europee.

Qui sotto trovate il dettaglio di tutte le date del nuovo tour europeo di Elisa.

9/05 Monaco-Strom

10/05 Berlino-Frannz Club

11/05 Colonia-Luxor

13/05 Zurigo-Kaufleuten

14/05 Parigi- Le Trabendo

16/05 Bruxelles-Vk Concerts

Eccezion fatta per Da Sola/In The night, Elisa non pubblicava materiale inedito dal 2016, anno di pubblicazione del suo nono album in studio, intitolato ON. La speranza è dunque che questo nuovo singolo ci prospetti l’arrivo del suo decimo progetto discografico.