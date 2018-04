Il prossimo Indiana Jones potrebbe essere una donna, parola di Spielberg

In attesa che Harrison Ford torni ad indossare i panni di Indiana Jones, il regista Spielberg non nega la possibilità, in futuro, di vedere una donna per quel ruolo

Il personaggio di Indiana Jones è carico di futuro; il franchise non si fermerà con il prossimo film, ma potrebbe arrivare a considerare anche una donna nel ruolo del famoso protagonista. A dichiararlo è stato il regista Steven Spielberg al The Sun, dicendo che il prossimo film del franchise sarà di certo l’ultimo per l’attore Harrison Ford, ma che continuerà sicuramente anche dopo.

Questo sarà l’ultimo film di Indiana Jones di Harrison Ford, ne sono sicuro- ha dichiarato Spielberg -ma continuerà sicuramente dopo. Dovremmo cambiare il nome da Jones a Joan. E non ci sarebbe nulla di sbagliato in questo

Spielberg ha annunciato ufficialmente che Indiana Jones 5 inizierà le riprese nel 2019 nel Regno Unito durante un discorso agli Empire Awards. Non si sa ancora nulla riguardo alla trama del film e nessun dettaglio è stato ancora rivelato.

L’attore Harrison Ford ha però fatto qualche criptico accenno al film, qualche mese fa, lasciando intendere che la storia avrebbe tenuto conto del tempo passato dall’ultimo capitolo, presentando un Indy di età matura.

Che dire, non resta che aspettare prossime notizie e immaginare come potrebbe essere Indiana Joan al posto del personaggio che ha fatto la storia del franchise. La cosa piacerà ai fan oppure no? Voi cosa ne pensate? È pur vero che le idee devono rinnovarsi e mettersi al passo con i tempi, e una protagonista donna ci incuriosisce non poco. Chi vivrà vedrà…