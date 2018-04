Johnny English 3 – Trailer del film con Rowan Atkinson

Torna l’agente segreto più imbranato dell’Inghilterra

E’ stato pubblicato il primo trailer di Johnny English 3, che ha finalmente un titolo: Johnny English Strikes Again. L’agente segreto, interpretato da Rowan Atkinson, riprende le sue missioni in chiave puramente demenziale, con la comicità britannica che caratterizza il suo personaggio. La terza missione del buffo agente segreto comincia con un attacco informatico che rivela tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, lasciando Johnny English come ultima speranza.

Introdotto da un teaser che raccoglie le vecchie missioni della spia inglese, scopriamo cosa succederà nel prossimo film:

Johnny torna all’azione con il suo fedele assistente Angus Bough (Ben Miller), cercando di superare sia la sua goffaggine e la sua abilità di cacciarsi sempre nei guai, sia le sfide della moderna tecnologia per scovare l’hacker di questo attacco cibernetico.

La parodia delle missioni alla 007, riprende con un Johnny insegnante che, contattato per un’emergenza di un attacco cibernetico, passa di nuovo all’azione sperimentando nuovi oggetti tecnologici, realtà virtuale, corse in macchina, il tutto accompagnato dall’immancabile comicità demenziale. Azione e divertimento, con l’aggiunta delle novità che caratterizzano la realtà contemporanea, si uniscono in questo nuovo sequel di Jhonny English.

Il primo film del 2003 è stato interpretato da Ben Miller, John Malkovich e Natalie Imbruglia. Nel 2011 è uscito il sequel Johnny English – La Rinascita con Gillian Anderson, Daniel Kaluuya, Rosamund Pike e Dominic West.

Johnny English Strikes Again sarà nei cinema il prossimo 12 Ottobre. Pare ci sia stato un ritardo per la data di uscita, prevista inizialmente per il mese di settembre. Una sorpresa inaspettata quella dell’uscita di un terzo episodio di Johnny English? Non proprio, considerando che i primi due film hanno guadagnato 160 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Vedremo come se la caverà Johnny nella nuova missione, confrontandosi con apparecchiature sofisticate, sorseggiando drink in compagnia della bella protagonista, e in azione con il suo tipico humor inglese.