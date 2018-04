Quanti tatuaggi ha Justin Bieber nel 2018? Una foto svela il mistero.

I tatuaggi di Justin Bieber

In un post casuale pubblicato su Instagram, Justin Bieber ha condiviso nella giornata di ieri una foto in cui ha mostrato tutti i suoi tatuaggi, che coprono sia il petto che l’addome e entrambe le braccia. Grazie a questa immagine possiamo finalmente conoscere il numero dei tatuaggi presenti sul corpo di Justin. Tutta la parte superiore del corpo di Justin è completamente disegnata.

Il cantante canadese più pagato al mondo è orgoglioso dei suoi tatuaggi. Guardate cosa ha scritto nella didascalia su Instagram:

“Se i tatuaggi non facessero male tutti ne avrebbero uno, o quasi tutti. Ci sono volute più di cento ore di duro lavoro sul mio corpo per creare questi tatuaggi e non ne toglierei neanche uno… Amo l’arte e il mio corpo è come una tela e la cosa mi diverte,” scrive Justin Bieber.

Cento ore di dolore? Non so voi ma io passo. Per quanto riguarda la bellezza dei tatuaggi di Justin Bieber lascio la parola alle sue fan, che forse apprezzeranno la tela di Justin più del sottoscritto. Però voglio farvi un quesito: nel video di qui sotto ne aveva qualcuno in meno. Meglio come nel video o in foto?