Rihanna a Milano alla presentazione di Fenty Beauty – Foto & Video

Rihanna, una delle regine del pop mondiale, si trova in queste ore in Italia (per la precisione a Milano) per presentare la sua linea di make-up Fenty Beauty, arrivata nel nostro paese nella notte fra il 5 e il 6 aprile.

L’artista originaria delle Barbados ha dunque deciso di fare visita alla sede di Sephora e agli East End Studios per incontrare alcuni fortunati fan e influence, permettendo loro di provare i nuovi prodotti in anteprima. L’artista ha sfoggiato per l’occasione un abito nero corto e senza spalline, mettendo in mostra un fisico davvero invidiabile.

Qui sotto trovate tutte le foto e i video della serata:

https://twitter.com/RihannaOnlineBR/status/981979685163814913

Per creare la sua linea, Rihanna ha detto di aver voluto colmare un vuoto nel mercato cosmetico. L’artista si è infatti resa conto della mancanza di una serie di trucchi che fossero davvero adatti a tutti i tipi di pelle, particolarmente quelle più scure.

L’obiettivo principale di Rihanna è stato quello di dare la possibilità alle donne di sentirsi incluse, focalizzandosi su un’ampia gamma di toni tradizionalmente difficili da combinare. Con la sua nuova linea, la cantante ha dunque voluto creare formule che funzionassero su ogni tipo di incarnato, evidenziato sfumature universali.

Il brand di make up Fenty Beauty, vi ricordiamo, sarà in vendita in anteprima eccezionale da Sephora in Corso Vittorio Emanuele II, dalle 22 alle 2 di notte del 5 aprile. La linea sarà poi disponibile in tutti i negozi dal 6 aprile in tutti gli store Sephora.