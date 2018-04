Arctic Monkeys: il nuovo album Tranquility Base Hotel & Casinò

Sesto album per gli Arctic Monkeys

Gli Arctic Monkeys hanno annunciato il loro tanto atteso album: Tranquility Base Hotel & Casinò. Dopo tanto tempo, i fan del gruppo possono finalmente ascoltare il loro sesto album. La band inglese ha anche condiviso un breve teaser: un paesaggio futuristico accompagnato da uno stile cinematografico, un riff blues su base grunge. Tranquility Base Hotel & Casinò sarà disponibile dall’11 Maggio. Album descritto come audace e brillante che sottolinea la visione artistica di Alex Turner, componente della band. Oltre al teaser ed alla lista dei brani, che troverete di seguito, la band ha condiviso anche un artwork per il nuovo album.

Guarda il teaser qui sotto:

Ecco la lista delle tracce dell’album Tranquility Base Hotel & Casinò:

1. Star Treatment

2. One Point Perspective

3. American Sports

4. Tranquility Base Hotel & Casino

5. Golden Trunks

6. Four Out of Five

7. The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

8. Science Fiction

9. She Looks Like Fun

10. Batphone

11. The Ultracheese

La band ha anche aggiornato la lista delle date del tour:

Hollywood Forever Cemetery, Los Angeles (5 Maggio)

Columbia Halle, Berlino (22 Maggio)

Columbia Halle, Berlino (23 Maggio)

Cavea, Roma (26 Maggio)

Cavea, Roma (27 Maggio)

Zentih, Parigi (29 Maggio)

Zenith, Parigi (30 Maggio)

Primavera Sound, Spagna (2 Giugno)

Medidlanum Forum, Milano (4 Giugno)

Best Kept Secret, Olanda (8 Giugno)

Firefly Festival, Delaware, US (14-17 Giugno)

Red Hat Amphitheater, Raleigh NC (16 Giugno)

Ascend Amphitheater, Nashville, TV (18 Giugno)

Coca Cola Roxy Theatre, Atlanta, GA (19 Giugno)

Southside Festival, Germania (22-24 Giugno)

Hurricane Festival, Germania (22-24 Giugno)

Mitsubishi Electric Halle, Dusseldorf (26 Giugno)

Royal Arena, Copenhagen (27 Giugno)

TRSNMT, Scozia (1 Luglio)

Open’er, Polonia (4 Luglio)

Rockwave Festival, Grecia (6 Luglio)

Rock Werchter, Belgio (8 Luglio)

NOS Alive, Portogallo (12 Luglio)

Madcool Festival, Spagna (13 Luglio)

Forest Hills Stadium, Queens, NY (24 Luglio)

TD Garden, Boston, MA (27 Luglio)

The Anthem, Washington DC (28 Luglio)

Petersen Events Center, Pittsburgh, PA (31 Luglio)

Masonic Temple Theatre, Detroit, MI (1 Agosto)

Air Canada Centre, Toronto, ON (5 Agosto)

OYA Festival, Norvegia (8 Agosto)

Way Out Festuval, Finlandia (9-11 Agosto)

Flow Festival, Finlandia (11 Agosto)

Sziget Festival, Ungheria (14 Agosto)