Calvin Harris & Dua Lipa: “One Kiss” Audio, Testo e Traduzione

Il dj e produttore scozzese Calvin Harris torna con un nuovo singolo: One Kiss.

Il brano suona come un omaggio alla musica house anni 90, con la collaborazione di una delle voci pop più amate del momento: Dua Lipa.

ONE KISS @dualipa OUT EVERYWHERE NOW!!!! A post shared by Calvin Harris (@calvinharris) on Apr 5, 2018 at 9:36pm PDT

Poche ore fa è stato pubblicato il lyric video della canzone:

“One Kiss” è il secondo singolo di Harris di quest’anno. Due mesi fa ha pubblicato “Nuh Ready Nuh Ready” con il canadese PartyNextDoor. Con due brani in uscita, è lecito pensare che stia lavorando ad un album anche se il produttore non ha ancora rilasciato news ufficiali.

Calvin Harris e Dua Lipa, Testo One Kiss

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

Let me take the night, I love real easy

And I know that you’ll still wanna see me

On the Sunday morning, music real loud

Let me love you while the moon is still out

Something in you lit up heaven in me

The feeling won’t let me sleep

‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

One

One

Darling

One

One

Darling

I just wanna feel your skin on mine

Feel your eyes do the exploring

Passion in the message when you smile

Take my time

It’s something in you lit up heaven in me

The feeling won’t let me sleep

‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

One

One

Darling

One

One

Darling

See a wonderland in your eyes

Might need your company tonight

Something in you lit up heaven in me

The feeling won’t let me sleep

‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

One kiss is all it takes

Falling in love with me

Possibilities

I look like all you need

One

One

Darling

One

One

Darling

Calvin Harris e Dua Lipa, Traduzione One Kiss

Un bacio è tutto ciò che ci vuole

Per innamorarsi di me

Possibilità

Assomiglio a tutto ciò di cui hai bisogno

Lasciami prendere la notte, un amore molto semplice

E so che vorrai ancora vedermi

Nelle domeniche mattina, musica molto alta

Lascia che ti ami finché la luna è ancora fuori

Qualcosa in te accende il paradiso in me

Questa sensazione non mi lascerà dormire

Perché sono persa nel modo in cui ti muovi, il modo in cui senti

Un bacio è tutto ciò che ci vuole

Per innamorarsi di me

Possibilità

Assomiglio a tutto ciò di cui hai bisogno

Un bacio è tutto ciò che ci vuole

Per innamorarsi di me

Possibilità

Assomiglio a tutto ciò di cui hai bisogno

Una

Una

Tesoro

Una

Una

Tesoro

Voglio solo sentire la tua pelle sulla mia

Sentire i tuoi occhi in esplorazione

Passione nel messaggio quando sorridi

Prendi il mio tempo

Qualcosa in te accende il paradiso in me

Questa sensazione non mi lascerà dormire

Perché sono persa nel modo in cui ti muovi, il modo in cui senti

Un bacio è tutto ciò che ci vuole

Per innamorarsi di me

Possibilità

Assomiglio a tutto ciò di cui hai bisogno

Un bacio è tutto ciò che ci vuole

Per innamorarsi di me

Possibilità

Assomiglio a tutto ciò di cui hai bisogno

Una

Una

Tesoro

Una

Una

Tesoro

Vedo il paese delle meraviglie nei tuoi occhi

Potrei aver bisogno della tua compagnia stanotte

Qualcosa in te accende il paradiso in me

Questa sensazione non mi lascerà dormire

Perché sono persa nel modo in cui ti muovi, il modo in cui senti

Un bacio è tutto ciò che ci vuole

Per innamorarsi di me

Possibilità

Assomiglio a tutto ciò di cui hai bisogno

Un bacio è tutto ciò che ci vuole

Per innamorarsi di me

Possibilità

Assomiglio a tutto ciò di cui hai bisogno

Una

Una

Tesoro

Una

Una

Tesoro