John Legend feat. Bloodpop: “A Good Night” | Video, Testo e Traduzione

A Good Night è il titolo del nuovo singolo di John Legend featuring BloodPop.

Nella traccia si racconta l’incontro del cantante con sua moglie, in un club. Il brano è stato scritto insieme a Sasha Sloan e Raye.

Qui sotto potete ascolta la canzone, a seguire testo e traduzione.

John Legend feat. BloodPop, A Good Night, Lyrics

I had no intention I would get fucked up tonight

When I looked in your eyes and they went through me like a knife

I came here with my crew, I lost them

Came with my cool, I dropped it

And if I’m being honest, I’m being honest

I can’t think when you’re looking like that

Can’t breathe when you’re moving like that

Tell me when you’re gonna do me like that (yea)

I’m too weak and I never like that

Light-speed and I think I might crash

One trip down and I’ll never go back

But everything’s gonna be alright

I think I just met my wife (yeah, I said it)

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (alright)

Maybe it’s the music or the red stain on your lips

I wonder when’s the right time to go in for a kiss

But I’m thinking past that lover, I’m ready to meet your momma

If I’m being honest, I’m being honest

I can’t think when you’re looking like that

Can’t breathe when you’re moving like that

Tell me when you’re gonna do me like that (yea)

I’m too weak and I never like that

Light-speed and I think I might crash

One trip down and I’ll never go back

But everything’s gonna be alright

I think I just met my wife (yeah, I said it)

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (alright)

Baby, baby, baby

You got me talking crazy

I figure if I say it

[?] might be my lady

Baby, it’s you, yeah

Baby, it’s you, yeah

And oooh, I feel like something good is ‘bout to be going on

And baby it’s you, yeah

And baby it’s you, yeah

And everything’s gonna be alright

I think I just met my wife

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (c’mon)

And everything’s gonna be alright

I think I just met my wife (sing it with me)

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (alright, c’mon)

Everything’s gonna be alright

I think I just met my wife

I know it’s gonna be a good night

I think I just met my wife (c’mon)

John Legend feat. BloodPop, A Good Night, Traduzione

Non avevo intenzione di farmi distruggere stasera

Quando ho guardato nei tuoi occhi e mi hanno attraversato come un coltello

Sono venuto qui con la mia squadra, li ho persi

Sono venuto con il mio divertimento, l’ho lasciato scivolare via

E se sono onesto, sono onesto

Non riesco a pensare quando fai così

Non riesco a respirare quando ti muovi in ​​quel modo

Dimmi quando mi farai così (sì)

Sono troppo debole e non mi piace mai

Velocità della luce e penso che potrei andare scontrarmi

Un viaggio in discesa e non tornerò mai più

Ma andrà tutto bene

Penso di aver appena incontrato mia moglie (sì, l’ho detto)

So che sarà una buona notte

Penso di aver appena incontrato mia moglie (va bene)

Forse è la musica o il rosso sulle tue labbra

Mi chiedo quando è il momento giusto per un bacio

Ma ho già dimenticato quell’amante, sono pronto a incontrare tua mamma

Se sono onesto, sono onesto

Non riesco a pensare quando fai così

Non riesco a respirare quando ti muovi in ​​quel modo

Dimmi quando mi farai così (sì)

Sono troppo debole e non mi piace mai

Velocità della luce e penso che potrei andare scontrarmi

Un viaggio in discesa e non tornerò mai più

Ma andrà tutto bene

Penso di aver appena incontrato mia moglie (sì, l’ho detto)

So che sarà una buona notte

Penso di aver appena incontrato mia moglie (va bene)

Piccola, piccola, piccola

Mi fai parlare in modo assurdo

Lo immagino se lo dicessi

che potrebbe essere la mia signora

Baby, sei tu, sì

Baby, sei tu, sì

E oooh, sento che qualcosa di buono sta succedendo

E piccola sei tu, sì

E piccola sei tu, sì

E andrà tutto bene

Penso di aver appena incontrato mia moglie

So che sarà una buona notte

Penso di aver appena incontrato mia moglie (andiamo)

E andrà tutto bene

Penso di aver appena conosciuto mia moglie (cantalo insieme a me)

So che sarà una buona notte

Penso di aver appena incontrato mia moglie (va bene, andiamo)

Tutto andra bene

Penso di aver appena incontrato mia moglie

So che sarà una buona notte

Penso di aver appena incontrato mia moglie (andiamo)