Luci accese sul derby della Lanterna: è di scena Sampdoria-Genoa il 7 aprile 2018

E’ il giorno della stracittadina di Genova.

La trentunesima giornata di serie A ci offre un anticipo serale di lusso, quello che andrà in scena al “Ferraris” tra Sampdoria e Genoa. Sempre molto acceso il derby della Lanterna, combattuto, equilibrato e agonisticamente valido. Quello che si disputerà stasera sembra possa ricalcare tale canovaccio. La Samp giunge a tale appuntamento da settima della classe con quarantasette punti all’attivo, reduce dal successo in trasferta, in casa dell’Atalanta, nel recupero della ventisettesima giornata, dopo tre ko di fila in cui i blucerchiati hanno incassato undici reti segnandone solo due.

Il Genoa, invece, staziona al dodicesimo posto a quota trentaquattro. I rossoblù provengono da due risultati utili consecutivi tra le proprie mura amiche: il pareggio per 1-1 contro la Spal e la vittoria di martedì scorso con il Cagliari per 2-1. L’ultimo ko subito risale al 18 marzo in occasione dell’1-0 rifilato dal Napoli.

Nella giornata di ieri, intanto, i due allenatori, Giampaolo e Ballardini sono stati protagonisti nelle rispettive conferenze stampa della vigilia. Questo un estratto delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei blucerchiati: “Il derby è dei tifosi, è come un affare di famiglia. I calciatori devono saper interpretare al meglio questa gara. Domani saremo di più sugli spalti, penso che siamo lì a giocarci un obiettivo importante lo dobbiamo anche alla tifoseria che ci ha sempre sostenuto. L’avversario è tosto, subisce pochi gol e riesce a stare sempre in partita. Sono una squadra in salute e la partita fisica verrà decisa dalla fisicità. Ho grande rispetto per Ballardini: ha fatto un ottimo lavoro. Ma non voglio sminuire neanche Juric, che per me resta un grande allenatore. Fino a cinque giorni fa ci davano per morti. Vuol dire che arriviamo alla partita contro il Genoa da sfavoriti. Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio non è per tutti, il pallone è per tanti. Attraverso i risultati ottenuti, abbiamo creato delle aspettative alte, ma non bisogna dimenticare da dove siamo partiti”.

Dal quartier generale di Pegli, queste le parole pronunciate dall’allenatore del Grifone, Davide Ballardini: “Sarà la terza partita in una settimana e domani mattina valuteremo le condizioni di tutti, specie di chi ha giocato le precedenti due partite. E’ difficile descrivere cosa si provi prima di un derby. Sono tanti i motivi per fare bene. Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa partita, è stato tutto molto veloce. La Sampdoria è una squadra di struttura e spessore importante. Ha personalità e qualità ed è consapevole delle proprie potenzialità. Il Genoa ha i punti che merita come la Sampdoria, abbiamo obiettivi diversi. Ho un gruppo di lavoro serio. I giocatori mi hanno messo in una piacevole difficoltà nel dover fare le scelte. Izzo, Veloso ed El Yamiq sono indisponibili. Per gli altri valuteremo domani mattina. Galabinov si è allenato tre volte con la squadra e sembra che stia bene. Lapadula era solo questione di tempo, un po’ come accade a tutti gli attaccanti. Aspettavamo che si sbloccasse ed è accaduto”.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Giampaolo dovrebbe fare affidamento al consueto 4-3-1-2 con Viviano tra i pali, Bereszyknski e Murru esterni di difesa, Silvestre e Ferrari a comporre la coppia centrale. A centrocampo agiranno Linetty, Torreira e Praet, mentre Ramirez, sulla trequarti, avrà il compito di innescare la coppia d’attacco composta da Quagliarella e Duvan Zapata anche se persiste ancora qualche dubbio sul possibile impiego dall’inizio della punta di Castellammare di Stabia. Ballardini, invece, utilizzerà come modulo il 3-5-2 con Perin in porta, linea di difesa a tre composta da Biraschi, Spolli e Zukanovic. La mediana sarà presidiata da Hiljemark, Rigoni e Bertolacci, mentre Lazoviz e Laxalt agiranno da esterni. In avanti fiducia al tandem Pandev-Lapadula. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Davide Massa della sezione di Imperia.