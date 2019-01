Lauren forza 8!

Il video musicale del nuovo singolo di Lauren Jauregui “More Than That” (ovvero la più recente ossessione radiofonica degli appassionati della pop music) è stato presentato in anteprima lo scorso venerdì su YouTube.

La traccia, lo ricordiamo a tutti, apparirà sul tanto atteso album da solista di Lauren, che dovrebbe uscire nei negozi nei mesi successivi, ovviamente sempre nel 2019.

La canzone è una hit, lo sappiamo tutti, ma il video musicale funziona allo stesso modo?

Ebbene si, anche il video musicale non sbaglia un colpo.

Piogge di soldi, pole dance e Lauren Jauregui che si è esibisce in un assolo twerking in lingerie… c’è ne per tutti i gusti! Voi che ne pensate? Vi ha convinto?

Se volete leggere il testo di More Than Thatscorrete qui in basso e sotto ancora trovate la traduzione in italiano.

Testo di More Than That di Lauren Jauregui

M-M-M-Murda

I see you watching so I walked into your stare

‘Cause I ain’t in the position to be walking over there

I got a situation, I can tell you wanna know

How you can take an honest girl and turn her to a—

If I’ma take a gamble then you better come correct

I need more than them diamonds that you got around your neck

(Shit) anybody can flex, my baby do it best

If you come with somethin’ better, then we might just take it there

I know I ain’t right for tempting you

But I just wanna see what you would do

If I gave you a taste of what I do

Just remember that I don’t belong to you

You gon’ have to come stronger than this liquor

Wanna take me home, better be more convincing

It’ll take more than that to get to me

More than that to get your way

Boy, you better come

Stronger than this liquor

Wanna take me home, better be more convincing

It’ll take more than that to get to me

More than that to get your way

I’m stronger than this liquor

If my man know, there’s gon’ be some issues

But take my number down, I just might hit you

No, I’m just playing, I’m so deep in love

But the way you talkin’ might just have me actin’ up

The way you looking at me, boy, I know what’s up

I can feel how you feel without even a touch

But don’t think that’s gon’ make me give it up

Boy, your time is up

I know I ain’t right for tempting you

But I just wanna see what you would do (Ooh, see what you would do)

If I gave you a taste of what I do

Just remember that I don’t belong to you

You gon’ have to come stronger than this liquor

Wanna take me home, better be more convincing

It’ll take more than that to get to me

More than that to get your way

Boy, you better come stronger than this liquor

Wanna take me home, better be more more convincing

It’ll take more than that to get to me

More than that to get your way

I’m stronger than this liquor

It’ll take more

Traduzione del testo di More Than That di Lauren Jauregui

o-o-o-omicidio

ti ho visto mentre mi guardavi quindi ho camminato verso il tuo sguardo

perché non sono nella posizione per camminare qui

ho un problema, posso immaginare che tu voglia sapere di cosa si tratta

come puoi prendere una ragazza onesta e trasformarla in una poco di buono

se faccio una scommessa allora dovrai arrivare puntuale

ho bisogno di altro rispetto a quei diamanti che hai intorno al collo

(merda) qualcuno può piegarsi, il mio ragazzo è il più bravo

se vieni con qualcosa di meglio, allora faresti meglio a portarlo qui

io so che non faccio bene a tentarti

ma io voglio ancora vedere cosa faresti

se ti dessi un assaggio di quello che ho

ricordati solo che non ti appartengo

dovrai arrivarmi più forte di un liquore

vuoi portarmi a casa, allora farai meglio ad essere più convincente

ti servirà più di questo per conquistarmi

più di questo per farti strada

ragazzo, farai meglio a venire

più forte di questo liquore

vuoi portarmi a casa, allora farai meglio ad essere più convincente

ti servirà più di questo per conquistarmi

più di questo per farti strada

sono più forte di questo liquore

se il mio uomo sa, ci saranno dei problemi

ma segnati il mio numero, ti potrei fare un colpo di telefono

no, non sto solo giocando, sono profondamente innamorata

il modo in cui mi parli potrebbe avermi stuzzicata

il modo in cui mi guardi, ragazzo, so cosa sta succedendo

posso sentire cosa provi anche senza toccarti

ma non pensare che mi farà desistere

ragazzo, il tuo tempo è finito

io so che non faccio bene a tentarti

ma io voglio ancora vedere cosa faresti

se ti dessi un assaggio di quello che ho

ricordati solo che non ti appartengo

dovrai arrivarmi più forte di un liquore

vuoi portarmi a casa, allora farai meglio ad essere più convincente

ti servirà più di questo per conquistarmi

più di questo per farti strada

ragazzo, farai meglio a venire

più forte di questo liquore

vuoi portarmi a casa, allora farai meglio ad essere più convincente

più di questo liquore per farti strada

sono più forte di questo liquore

ne prenderò ancora