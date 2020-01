Dopo molta attesa Ghali ha ufficialmente annunciato l’uscita del suo nuovo disco che ha finalmente un nome, una data e non solo. Il cantante ha rivelato infatti anche la tracklist.

Negli scorsi mesi sono stati rilasciati alcuni brani come “I Love You”, “Turbococco” e “Hasta la vista” che tuttavia non faranno parte del disco. Il primo singolo ufficiale è stato “Flashback”, uscito a Novembre.

Lo scorso venerdì è stata invece distribuita la traccia che comprende la collaborazione con Salmo, si tratta del brano “Boogieman”. Il rapper non sarà l’unico “ospite” del disco: la tracklist composta da 15 brani vede altre tre featuring, ma i nomi degli artisti non sono stati ancora rivelati.

L’album si intitolerà “DNA” e uscirà nei negozi e sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal 20 Febbraio.

Ecco qui la tracklist completa di DNA, il nuovo album di Ghali.

Giù X Terra‬ Boogieman feat. Salmo DNA Good Times Jennifer feat. xxx ‪22:22‬ Fast Food Marymango feat. xxx Flashback Combo feat. xxx Extasy Barcellona Cuore A Destra Scooby Fallito

Rivelata anche la copertina che sembra voler farci dare uno sguardo all’interno di un mondo quasi “fantastico” contenuto all’interno del cantante.

Ma le notizie non sono finite. Il cantante ha infatti annunciato anche tre date speciali che lo vedranno salire sul palco in concerto a Milano. Per chi fosse interatto la vendita dei biglietti è ufficialmente aperta QUI.

Non sarà facile per Ghali replicare l’enorme successo ottenuto con il precedente disco, ma sulla base dei brani rilasciati finora potremmo affermare che si tratti di una missione difficile ma non impossibile.

L’appuntamento è per il 20 Febbraio per l’uscita di “DNA”.