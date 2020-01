Ha definito questa canzone come una delle sue preferite dell’album dal quale prende il nome e di cui abbiamo avuto occasione di scoprire la tracklist in un modo inusuale. Dopo averci fatto ascoltare “Walls”, Louis Tomlinson ne ha rilasciato anche il video ufficiale.

L’ultimo singolo tratto dal nuovo disco prima del suo rilascio e che va a seguire i precedenti brani “Kill My Mind”, “We Made It” e “Don’ Let It Break Your Heart”, i cui video hanno voluto raccontare una storia divisa in tre capitoli e che ha trovato il suo lieto fine.

Con “Walls”, canzone del quale il cantante è particolarmente fiero, il video va a rappresentare una storia differente ed entra più nel vivo del suo significato.

“Sono veramente fiero di questo video. Girarlo per me è stato davvero una bellissima esperienza. Spero vi piaccia”, con queste parole ha annunciato la sua uscita.

Girato nel deserto del Marocco Louis si trova appeso –letteralmente– a un muro che sembra inizialmente essere più alto di lui. Ma non solo, si ritrova al centro di una sala da ballo il cui unico bersaglio sembra essere la sua persona mentre coppie di ballerini gli ballano attorno.

Nonostante le difficoltà vissute il cantante riesce pero’ a rinascere e ad abbattare questi muri, per se stesso e per la persona amata. La sua immagine dinnanzi al muro in fiamme alle sue spalle ne è un chiaro segnale.

L’uscita del suo primo album da solista, che verrà accompagnato da un tour mondiale in partenza a Marzo, rappresenterà un vero nuovo capitolo per Louis che pero’ ci tiene sempre a ricordare da dove è partito.

Nel video di “Walls” il pubblico non ha fatto a meno di notare un chiaro riferimento ai suoi ex compagni di band Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Zayn Malik in una particolare scena, così come l’omaggio al video di “Live Forever” degli Oasis che rappresentano una grande fonte di ispirazione per il giovane. Per scoprire quali altri piccoli omaggi sono stati inseriti dovrete dare un’occhiata al video.

Per ascoltare invece le ulteriori tracce dell’album non dovrete aspettare ancora molto: “Walls”, l’album di Louis Tomlinson, sarà disponibile dal 31 Gennaio.