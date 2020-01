Vi abbiamo parlato molto di “The Witcher“: noi l’abbiamo riconosciuta come una delle serie TV più interessanti di Netflix in quest’ultimo periodo nella nostra recensione. Se non l’hai già letta, rimedia subito cliccando qui. Vi abbiamo anche parlato delle differenze che ci sono tra le serie TV e i romanzi scritti dal talento polacco Andrzej Sapkowski, che non possono sfuggirti se la serie ti è piaciuta!

Lo show è stato ricco di momenti indimenticabili e che in qualche modo, lo sappiamo già, segneranno questa serie per sempre. Noi abbiamo voluto fare una classifica dei dieci momenti più incredibili della prima stagione della serie che ospita il talentuoso Henry Cavill come il protagonista Geralt di Rivia.

Siete pronti? Cominciamo!

10 “Il Male è il male” “Evil is evil“, uno dei discorsi più toccanti che Geralt fa proprio all’inizio della serie che lo inquadra immediatamente come personaggio severo e giusto. Lo Witcher è incapace di scindere il “male minore” da quello “superiore”: entrambi per lui rappresentano la stessa cosa. Il male è il male e non bisogna in alcun modo cercare di giustificarlo. Un discorso che in molti potrebbero credere non si addica a un personaggio “spietato” come Geralt, spesso incaricato di uccidere. Ma proprio questo ci fa capire che a differenza di altri Geralt crede nell’essere giusti e soprattutto non è ipocrita nel pensare che possano esistere diversi tipi di male: il male è uno solo, è universale, ma soprattutto non è giustificabile.

9 “Chi è Yennefer?” Geralt incontra finalmente Ciri Il momento in cui finalmente Geralt e Ciri si ritrovano è estremamente toccante: il culmine perfetto di un’intera stagione in cui si sono cercati e mancati per un soffio. Oltre che l’abbraccio vero e proprio, che sancisce tra i due un tacito patto di non lasciarsi più andare, ciò che della scena ci ha davvero colpito è la domanda che fa la principessa di Cintra: “Chi è Yennefer?“, svelando così di aver sentito, con molta probabilità, il suo nome dal sogno di Geralt. I tre sono uniti dal destino, quindi questa domanda è probabilmente lasciata lì per darci un assaggio di quello che potrà succedere nella prossima stagione. Probabilmente Ciri aiutera Geralt a trovare Yennefer e le due finalmente si incontreranno: qualunque sia il loro futuro, il finale della prima stagione è stato praticamente perfetto.

8 La legge della sorpresa Forse uno dei momenti più bizzarri ed ironici di tutta la serie, veniamo introdotti alla “Legge delle sorpresa” (“Law of Surprise” in lingua originale) nel quarto episodio, “Of Banquets, Bastards and Burials“, qualcosa che scopriremo avere una grande importanza. Questa legge, se esercitata da qualcuno nei confronti di qualcun altro, vincola il primo a dare al secondo qualcosa che un giorno possederà, anche se non sa ancora di che cosa si tratta. Peccato che ad esercitare questa legge su Geralt ci pensi il (futuro) padre di Ciri, completamente ignaro che la compagna fosse già incinta. Vedere il modo assolutamente veloce in cui agisce il destino è da una parte divertente, dall’altro forse un pochino inquietante: sta di fatto che proprio in questo momento e grazie alla legge della sorpresa il personaggio di Geralt e quello di Ciri si uniscono indelebilmente per la vita.

7 Il saccheggio di Cintra “The Witcher” non è di certo una di quelle serie TV che sono partite in modo tranquillo: nel primo episodio abbiamo infatti assistito a niente poco di meno che al saccheggio di Cintra, città natale di Ciri, dalla quale è dovuta scappare per mettersi in salvo. Scene di per sè ben costruite e toccanti che hanno assunto ancora più valore dal momento in cui erano già nel primo episodio, culminate con il suicidio della regina Calanthe, che inevitabilmente di suicidio ce ne ricorda un altro (non vi ha ricordato la sesta stagione di Game of Thrones?)

6 L’ultimo desiderio Geralt e Yennefer In “Bottled Appetites” finalmente Geralt fa la conoscenza della potente strega Yennefer, e tra i due scatta immediatamente qualcosa di molto forte. La maga è incaricata di aiutare Yaskier, ferito gravemente alle corde vocali per colpa di un Genio. Non passerà molto tempo prima che lo Witcher scopra che in realtà Yennefer è interessata ad appropriarsi proprio dei poteri di questa creatura per uno scopo ben preciso. Una delle scene che più ci ha appassionato è sicuramente quella in cui Yennefer, in un disperato tentativo di ottenere i poteri della creatura magica mette a rischio la propria vita, dopo aver scoperto che è lo stesso Geralt il padrone del genio e quindi colui che ha il diritto di esprimere i desideri. Anche se lo spettatore non riesce a sentirlo chiaramente, Geralt esprime l’ultimo desiderio proprio per salvare la strega, azione che collega i due in maniera indelebile, spingendoli inevitabilmente l’uno verso l’altra.

5 La trasformazione di Yen Nel terzo episodio dello show, Yennefer di Vengerberg si sottopone a un’importantissima quanto pericolosa procedura allo scopo di completare la sua ascensione come strega: rinunciando all’utero, la strega riesce a correggere le sue imperfezioni e diventare bellissima. Un momento che non potevamo non mettere per il modo in cui è stato concepito e impacchettato per lo spettatore: Anya Calothra è stata bravissima a dare l’idea di pura sofferenza che stava vivendo Yennefer in quel momento, regalandoci una performance senza precedenti e uno dei momenti più forti e sentiti di tutta la stagione.

4 Geralt vs Renfri Geralt e Renfri mentre combattono nel primo episodio Il duello Geralt/Renfri è forse il primo momento di tutta la stagione che ci ha tenuti con il fiato sospeso: i due si muovono in una danza mortale senza precedenti, e così facendo per noi spettatori è diventato impossibile staccare gli occhi dallo schermo. Ad avere la meglio è Geralt, ma proprio questo ci regala un’ulteriore scena indimenticabile: ormai morente tra le braccia dello Witcher, Renfri confessa che Geralt sarà sempre legato dal destino alla ragazza dei boschi. Sono proprio queste le parole che spingono Geralt nell’ultimo episodio ad addentrarsi nel bosco e poi trovare Ciri, dimostrando ancora una volta quanto l’importanza del destino si faccia sentire in questa serie.

3 La battaglia di Soddon Hill La stagione non poteva certo finire senza una battaglia come si deve: abbiamo avuto infatti la battaglia di Soddon Hill. Nillfgaard aveva un’intera armata con cui combattere, ma non aveva Yennefer, e questo sappiamo ha sicuramente fatto la differenza. La scena in cui la strega si lascia finalmente invadere dal caos e lo usa per scatenare un incendio e bruciare tutti i suoi nemici è stata a dir poco memorabile: non potevamo non metterla sul podio.

2 “Toss a coin to your Witcher” “Dona un soldo al tuo Witcher“…scommetto che anche tu l’hai letta cantando! Sicuramente uno dei momenti più belli di tutta la stagione è stata quando abbiamo potuto ascoltarla per la prima volta. La canzone ha un ritmo allegro che entra subito in testa, allo stesso tempo è molto profonda e sviscera ancora di più non solo il personaggio di Geralt ma anche il suo rapporto con il fidato amico Ranuncolo. Pronti per il primo posto?