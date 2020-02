Dopo aver annunciato l’uscita del loro nuovo album “Calm”, i 5 Seconds of Summer hanno voluto anticipare una nuova traccia tratta da esso:“Old Me”.

Il nuovo progetto, che arriverà il prossimo 27 Marzo, vuole raccontare il percorso dei quattro giovani da un punto di vista musicale –sperimentando vari sound– e da un punto di vista personale, riflettendo sugli errori commessi e le situazioni vissute che li hanno portati a questo stato di serenità attuale. Da qui il titolo del disco, “Calm“.

Il nuovo singolo “Old Me” è un altro pezzo della loro storia scritto dal vocalist Luke Hemmings e dal batterista Ashton Irwin. Il brano riflette su ciò che si è vissuto in giovanissima età e che ha inevitabilmente contribuito alla formazione della propria persona.

“Un ringraziamento al vecchio me e a ciò che mi ha mostrato

Felice che tu non abbia ascoltato quando il mondo stava cercando di rallentarmi

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato chi amavo in solitudine

Ho dovuto rovinare tutto prima di conoscermi sul serio” Estratto dal testo di Old Me dei 5 Seconds of Summer

Non è stato ancora rilasciato il video ufficiale, ma nella versione “lyrics” il testo della canzone è accompagnato da una serie di immagini che ritraggono Luke, Ashton, Calum e Michael da bambini e adolescenti. Presenti anche foto e video dei primi anni della band, fino ad oggi.

Con questo nuovo progetto i quattro artisti australiani non hanno avuto paura di sperimentare, cercando di migliorare e rinnovare il proprio stile musicale, così come la scrittura dei loro brani.

L’uscita di “Calm “sarà seguita da un tour mondiale che porterà i 5 Seconds of Summer a salire anche sul palco italiano del Mediolanum Forum di Assago il 29 Maggio e della Kiorene Arena di Padova. QUI se interessati ai biglietti.

Per ora godiamoci un altro estratto dal nuovo disco, “Old Me”.

Traduzione del testo di Old Me dei 5 Seconds Of Summer

[Intro]

Un ringraziamento al vecchio me e a ciò che mi ha mostrato

Felice che tu non abbia ascoltato quando il mondo stava cercando di rallentarmi

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato chi amavo in solitudine

Ho dovuto rovinare tutto prima di conoscermi sul serio

[Verso 1]

Mai una notte da solo, ovunque tu voglia andare

Svegliarsi la mattina indossando vestiti di qualcun altro

Foto nel mio telefono con persone che non conosco

Svegliarsi la mattina, come diavolo sono tornato a casa?

[Pre-Ritornello]

E loro si domandavano per quanto tempo potessi continuare

Mentre io mi domandavo se avrei mai potuto averne abbastanza

E ho fatto cose che non avrei mai dovuto fare

Lo rifarei ora, lo rifarei

[Ritornello]

Un ringraziamento al vecchio me e a ciò che mi ha mostrato

Felice che tu non abbia ascoltato quando il mondo stava cercando di rallentarmi

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato chi amavo in solitudine

Ho dovuto rovinare tutto prima di conoscermi sul serio

Tutti gli sbagli che ho fatto, fatto, fatto, fatto

Qualunque prezzo io abbia pagato, pagato, pagato, pagato

Un ringraziamento al vecchio me e a ciò che mi ha mostrato

Ho dovuto rovinare tutto prima di lasciare che tu mi conoscessi



[Verso]

Un altro round, eccoci, ancora e ancora

Mi guardo allo specchio, prendo i pugni che ho dato

Tutti i miei compromessi mi vengono ricordati costantemente

Dalle persone del mio passato che hanno trovato difficile lasciarmi andare

[Pre-Ritornello]

E loro si domandavano per quanto tempo potessi continuare

Mentre io mi domandavo se avrei mai potuto averne abbastanza

E ho fatto cose che non avrei mai dovuto fare

Lo rifarei ora, lo rifarei



[Ritornello]

Un ringraziamento al vecchio me e a ciò che mi ha mostrato

Felice che tu non abbia ascoltato quando il mondo stava cercando di rallentarmi

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato chi amavo in solitudine

Ho dovuto rovinare tutto prima di conoscermi sul serio

Tutti gli sbagli che ho fatto, fatto, fatto, fatto

Qualunque prezzo io abbia pagato, pagato, pagato, pagato

Un ringraziamento al vecchio me e a ciò che mi ha mostrato

Ho dovuto rovinare tutto prima di lasciare che tu mi conoscessi

[Bridge]

Il diavolo alla mia porta

Mi ha steso, steso, steso dall’altra parte

Asce a terra

Ma sto camminando, camminando, camminando vivo fuori da qua



[Ritornello]

Un ringraziamento al vecchio me e a ciò che mi ha mostrato

Felice che tu non abbia ascoltato quando il mondo stava cercando di rallentarmi

Nessuno poteva controllarmi, ho lasciato chi amavo in solitudine

Ho dovuto rovinare tutto prima di conoscermi sul serio

Tutti gli sbagli che ho fatto, fatto, fatto, fatto

Qualunque prezzo io abbia pagato, pagato, pagato, pagato

Un ringraziamento al vecchio me e a ciò che mi ha mostrato

Ho dovuto rovinare tutto prima di lasciare che tu mi conoscessi

Testo di Old Me dei 5 Seconds Of Summer

[Intro]

Shout out to the old me and everything he showed me

Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me

[Verse 1]

Never a night alone, anywhere you wanna go

Woke up in the mornin’ wearin’ someone else’s clothes

Pictures in my phone with people I don’t know

Woke up in the mornin’, how the hell’d I make it home?

[Pre-Chorus]

And they wondered how long I could keep it up

While I wondered if I’d ever, if I’d ever get enough

And I did some shit I never should’ve done, eh-eh

I would do it over now, I’d do it over

[Chorus]

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid

Shout out to the old me and everything you showed me

Had to fuck it up before I let you get to know me



[Verse 2]

Another round, here we go, going in blow for blow

Look into the mirror, take the punches that I throw

I’m constantly reminded of all the compromises

By the people from my past who have a hard time letting go, yeah

[Pre-Chorus]

And they wondered how long I could keep it up

While I wondered if I’d ever, if I’d ever get enough

And I did some shit I never should’ve done

I would do it over now, I’d do it over

[Chorus]

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid

Shout out to the old me and everything you showed me

Had to fuck it up before I let you get to know me

[Bridge]

Devil at my door

Got me knockin’, knockin’, knockin’ on the other side

Ashes on the floor

But I’m walkin’, walkin’, walkin’ outta here alive

[Chorus]

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn’t listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid

Shout out to the old me and everything you showed me

Had to fuck it up before I let you get to know me